Other States

जलपाईगुड़ी में राहत कार्य के दौरान बवाल, सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला

Ajay Yadav6 October 2025 - 2:20 PM
1 minute read
khagan Murmu Attacked :
जलपाईगुड़ी में राहत कार्य के दौरान बवाल, सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला

फटाफट पढ़ें

  • बाढ़ राहत के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमला
  • सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हुए
  • विधायक शंकर घोष को भी आई चोटें
  • राज्य में बारिश से हालात बाढ़ जैसे बने
  • मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से संयम की अपील की

khagan Murmu Attacked : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागरकाटा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट रहा था तभी अचानक पथराव शुरू हो गया. इस हमले में मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके सिर पर पत्थर लगने से गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस घटना में सिलीगुड़ी के विधायक डॉ. शंकर घोष भी चोटिल हुए हैं.

मालदा नॉर्थ से सांसद खगेन मुर्मू, स्थानीय विधायक डॉ. शंकर घोष और अन्य बीजेपी नेताओं पर उस समय कथित हमला हुआ, जब वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांट रहे थे. गौरतलब है कि राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस हमले ने राजनीतिक माहौल को एक बार फिर गर्मा दिया है.

पर्यटकों से की संयम बरतने की अपील

बंगाल के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. भूस्खलन की वजह से मिरिक-सुखियापोखरी मार्ग समेत कई मुख्य सड़कों पर यातायात ठप हो गया है, जबकि कई पहाड़ी गांवों की संचार सेवाएं भी बाधित हो गई हैं. सड़कों पर भूस्खलन और बाधाओं के कारण हजारों पर्यटक पूरे क्षेत्र में फंसे हुए हैं. इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी की पूरी व्यवस्था करेगी. साथ ही, उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और जल्दबाजी में वहां से निकलने की कोशिश न करें.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 October 2025 - 2:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा

गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा

7 October 2025 - 10:54 AM
Photo of पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से तबाही, दार्जिलिंग में पुल टूटा, 6 की मौत

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से तबाही, दार्जिलिंग में पुल टूटा, 6 की मौत

5 October 2025 - 3:46 PM
Photo of पैगंबर मुहम्मद का नाम जमीन पर लिखे जाने पर भारी विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पैगंबर मुहम्मद का नाम जमीन पर लिखे जाने पर भारी विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

29 September 2025 - 2:53 PM
Photo of भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, ट्रॉफी लेने से इनकार पर संजय राउत ने जताई नाराजगी

भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, ट्रॉफी लेने से इनकार पर संजय राउत ने जताई नाराजगी

29 September 2025 - 1:01 PM
Photo of ‘खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’, एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई

‘खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’, एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई

29 September 2025 - 8:50 AM
Photo of करूर हादसे पर विजय का ऐलान : मृतकों के परिवार को 20-20 लाख, घायलों को 2-2 लाख की मदद

करूर हादसे पर विजय का ऐलान : मृतकों के परिवार को 20-20 लाख, घायलों को 2-2 लाख की मदद

28 September 2025 - 2:23 PM
Photo of “करूर में हुई घटना बेहद दुखद”, विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी और अमित शाह ने जताया शोक

“करूर में हुई घटना बेहद दुखद”, विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी और अमित शाह ने जताया शोक

28 September 2025 - 8:56 AM
Photo of करूर रैली में भगदड़ : 39 की मौत, CM एम.के स्टालिन ने जांच और चिकित्सा सहायता के दिए आदेश

करूर रैली में भगदड़ : 39 की मौत, CM एम.के स्टालिन ने जांच और चिकित्सा सहायता के दिए आदेश

28 September 2025 - 7:49 AM
Photo of गोवा में आम आदमी पार्टी ने खोला बीजेपी का डर का खेल, जनता कह रही: गुंडाराज नहीं चलेगा

गोवा में आम आदमी पार्टी ने खोला बीजेपी का डर का खेल, जनता कह रही: गुंडाराज नहीं चलेगा

27 September 2025 - 4:28 PM
Photo of सरकार ने सोनम वांगचुक की NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन किया रद्द, CBI ने शुरू की विदेशी फंडिंग जांच

सरकार ने सोनम वांगचुक की NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन किया रद्द, CBI ने शुरू की विदेशी फंडिंग जांच

26 September 2025 - 8:02 AM
Back to top button