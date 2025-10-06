फटाफट पढ़ें

बाढ़ राहत के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमला

सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हुए

विधायक शंकर घोष को भी आई चोटें

राज्य में बारिश से हालात बाढ़ जैसे बने

मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से संयम की अपील की

khagan Murmu Attacked : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागरकाटा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट रहा था तभी अचानक पथराव शुरू हो गया. इस हमले में मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके सिर पर पत्थर लगने से गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस घटना में सिलीगुड़ी के विधायक डॉ. शंकर घोष भी चोटिल हुए हैं.

मालदा नॉर्थ से सांसद खगेन मुर्मू, स्थानीय विधायक डॉ. शंकर घोष और अन्य बीजेपी नेताओं पर उस समय कथित हमला हुआ, जब वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांट रहे थे. गौरतलब है कि राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस हमले ने राजनीतिक माहौल को एक बार फिर गर्मा दिया है.

पर्यटकों से की संयम बरतने की अपील

बंगाल के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. भूस्खलन की वजह से मिरिक-सुखियापोखरी मार्ग समेत कई मुख्य सड़कों पर यातायात ठप हो गया है, जबकि कई पहाड़ी गांवों की संचार सेवाएं भी बाधित हो गई हैं. सड़कों पर भूस्खलन और बाधाओं के कारण हजारों पर्यटक पूरे क्षेत्र में फंसे हुए हैं. इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी की पूरी व्यवस्था करेगी. साथ ही, उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और जल्दबाजी में वहां से निकलने की कोशिश न करें.

यह भी पढ़ें : भारत-चीन संबंधों को मिलेगी नई उड़ान: अक्टूबर से फिर शुरू होंगी सीधी फ्लाइट्स, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप