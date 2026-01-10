Jaipur Audi Car Accident : राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे मौजूद कई लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. वहीं अब हादसे का चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बेकाबू कार किस तरह लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती है. यह हादसा पत्रकार कॉलोनी के स्थित खरबास सर्कल के पास हुआ, जहां लोगों को टक्कर मारने के बाद एक पेड़ से जा टकराई.

यह घटना तब हुई जब कथित तौर पर दूसरी कार से रेसिंग कर रही ऑडी एक रोड डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार 30 मीटर से ज़्यादा दूर तक सड़क किनारे मौजूद खाने के ठेले और स्टॉलों को रौंदती चली गई. सामने आए सीसीटीवी फुटेज को देखने से पता चलता है कि कार पूरी तरह से बेकाबू होकर चल रही थी. वहीं हादसे के दौरान लोग इधर-उधर भागने लगे. हालांकि कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. वहीं कार के रुकने से पहले दस से अधिक स्टॉल टूट गए. जारी सीसीटीवी फुटेज में हादसे से मची तबाही का पूरा भयावह मंजर देखा जा सकता है.

रमेश बैरवा समेत दो की मौत

इस हादसे में भीलवाड़ा के रहने वाले और फूड स्टॉल पर काम करने वाले रमेश बैरवा समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए. इनमे से चार गंभीर रूप से घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं, बाकी घायलों का इलाज जयपुरिया अस्पताल में किया जा रहा है. तीन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑडी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

वीडियो से लोगों में आक्रोश

बताया जा रहा है कि यह तीन महीने पुरानी ऑडी कार राजस्थान के चूरू निवासी व्यवसायी दिनेश रिनवा की थी. आरोप है कि हादसे के बाद वह अपने दो साथियों के साथ नशे की हालत में मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने कार को जब्त कर उसके अंदर से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगी हुई है. सामने आए वीडियो को देखकर लोगों में भारी आक्रोश है.

