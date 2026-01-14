राष्ट्रीय

‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

Ajay Yadav14 January 2026 - 11:47 AM
Asaduddin Owaisi :
'इतिहास में कमजोर' कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

Asaduddin Owaisi : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान पर निशाना साधा. उन्होंने युवाओं से ‘इतिहास का बदला’ लेने की बात को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इतिहास की समझ नहीं है.

असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. यहां गुरुवार, 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव के लिए वोट पड़ना है.

15 जनवरी को नगर निगम चुनाव

ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( NSA) अजित डोभाल के उस दावे पर सवाल उठाया कि भारत ने दूसरे देशों पर कभी हमला नहीं किया. उन्होंने कहा कि चोल वंश के राजाओं ने आज के “श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड” पर राज किया था. बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के उन 29 शहरों और बड़े कस्बों में से एक है, जहां 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने हैं.

प्रगतिशील समाज होने का दावा

नई दिल्ली में पिछले सप्ताह शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत को न सिर्फ अपनी सीमाओं पर, बल्कि आर्थिक रूप समेत हर तरह से खुद को मजबूत करना होगा, ताकि हमलों और गुलामी के इतिहास का बदला लिया जा सके. इस दौरान अजित डोभाल ने पूछा, “हम एक प्रगतिशील समाज हुआ करते थे. हमने दूसरी सभ्यताओं या उनके मंदिरों पर हमला नहीं किया, लेकिन हम सुरक्षा को लेकर खुद जागरूक नहीं थे, इसलिए इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया. क्या हमने वह सबक सीखा?

चोलों का श्रीलंका से थाईलैंड तक शासन

अजित डोभाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि NSA इतिहास में “कमजोर” मालूम पड़ते हैं. उन्होंने कहा, “डोभाल कहते हैं कि भारत ने कभी दूसरे देशों पर हमला नहीं किया, लेकिन वह शायद इतिहास में अच्छे नहीं हैं. भारत के चोलों ने श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों पर राज किया था.

गांधी जी के हत्यारे का जिक्र

ओवैसी ने “इतिहास का बदला” लेने वाले बयान पर NSA की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सवाल किया कि अगर अतीत की घटनाओं का बदला लेने की बात होगी, तो फिर गांधी जी के हत्यारे और कौरवों के अत्याचारों का हिसाब कौन देगा. साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाया.

असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति संभाजीनगर इलाके में बांग्लादेशियों की मौजूदगी से इनकार किया और दावा किया कि यहां कोई बांग्लादेशी प्रवासी मिलता है तो यह नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी होगी. ओवैसी ने यह भी कहा कि पुलिस, खुफिया विभाग और सीमा पर नियंत्रण होने के बावजूद वह (सरकार) बांग्लादेश सीमा पर दस किलोमीटर की बाड़ भी पूरी नहीं कर सकी है.

