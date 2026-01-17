राष्ट्रीय

एआर रहमान के बयान पर सियासी और बॉलीवुड विवाद, अखिलेश यादव ने किया समर्थन

Ajay Yadav17 January 2026 - 12:37 PM
1 minute read
AR Rahman Controversy :
एआर रहमान के बयान पर सियासी और बॉलीवुड विवाद, अखिलेश यादव ने किया समर्थन

AR Rahman Controversy : प्रसिद्ध संगीतकार और ऑस्कर विजेता एआर रहमान के एक हालिया इंटरव्यू के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इंटरव्यू में रहमान ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उन्हें बॉलीवुड में पहले के तुलना में कम काम मिला है. उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में बदलाव का असर रचनात्मक माहौल पर सकारात्मक नहीं रहा. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

मिली जानकारी के मुताबकि, एआर रहमान के बयान ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस छेड़ दी है. वही, एआर रहमान के बयान को विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, जबकि बीजेपी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं.

अखिलेश यादव ने एआर रहमान का समर्थन किया

वही, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एआर रहमान के समर्थन में बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह एआर रहमान के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि रहमान के गाने रिलीज से पहले ही म्यूजिक चार्ट में टॉप पर आ जाते थे. उन्होंने कहा कि एआर रहमान देश और दुनिया के बड़े कलाकार हैं और कला, संगीत और संस्कृति को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

मंत्री दिलीप जयसवाल ने खारिज किया

वहीं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जयसवाल ने एआर रहमान के बयान को खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में बिना वजह हिंदू-मुस्लिम की बातें घूमती रहती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और यहां सबका साथ, सबका विकास की नीति के तहत काम किया जा रहा है.

इमरान मसूद ने चिंता जताई

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि ऑस्कर विजेता कलाकार यह कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसा को काम से वंचित होना पड़ रहा है, तो यह पूरे देश के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है.

ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर केंद्र सरकार करे पुनर्विचार, कुलतार सिंह संधवां की बड़ी मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 January 2026 - 12:37 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी

बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी

17 January 2026 - 10:55 AM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

16 January 2026 - 3:55 PM
Photo of Visa Free Travel : विश्व रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट हुआ मजबूत, अब इतने देशों की कर सकेंगे फ्री यात्रा

Visa Free Travel : विश्व रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट हुआ मजबूत, अब इतने देशों की कर सकेंगे फ्री यात्रा

16 January 2026 - 1:57 PM
Photo of Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

16 January 2026 - 1:10 PM
Photo of जयपुर में 78वां सेना परेड दिवस, टैंक, रोबोटिक डॉग्स और जगुआर फाइटर जेट ने दिखाया दमखम

जयपुर में 78वां सेना परेड दिवस, टैंक, रोबोटिक डॉग्स और जगुआर फाइटर जेट ने दिखाया दमखम

15 January 2026 - 3:10 PM
Photo of ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

ईरान एयरस्पेस बंद : भारतीय एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द और डायवर्ट

15 January 2026 - 10:45 AM
Photo of Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

14 January 2026 - 6:09 PM
Photo of लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

14 January 2026 - 4:55 PM
Photo of IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

IndiGo Flights : इंडिगो का यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब 1 रुपए से लेकर इतने रुपए होगा किराया

14 January 2026 - 2:20 PM
Photo of ‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

‘इतिहास में कमजोर’ कहकर असदुद्दीन ओवैसी ने अजित डोभाल पर साधा निशाना

14 January 2026 - 11:47 AM
Back to top button