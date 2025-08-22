Amit Shah Statement : गौरतलब है कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं. सी.पी. राधाकृष्णन सत्ता पक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं. ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है. इसी कड़ी में अमित शाह ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वामपंथी नक्सलियों के समर्थक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है.

कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में…

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव किया है, उससे केरल में उसकी जीत की संभावना और कम हो गई है. अमित शाह ने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दर्द झेला है. केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में, एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.

अमित शाह ने कहा निशाना साधते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को साउथ बनाम साउथ के नजरिए से न देखा जाए। देश का उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य से आज सकता है। इस तरह से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है.

