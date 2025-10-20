Amazon Services Down : सोमवार को अमेरिका में हजारों यूजर्स ने बताया कि Amazon की कई ऑनलाइन सेवाए अचानक बंद हो गईं. Downdetector की रिपोर्ट के अनुसार , Amazon.com, Prime Video और Alexa समेत कई सेवाएं डाउन रहीं.

Amazon Web Services (AWS) ने अपनी स्टेटस पेज पर जानकारी दी कि, “हम US-EAST-1 रीजन में कई सर्विसेज में बढ़ी हुई एरर रेट लेटेंसी देखी गई. इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हजारों वेबसाइट्स और ऐप्स पर असर पड़ा.

क्लाउड खराबी से प्रमुख प्लेटफॉर्म्स प्रभावित

Amazon की क्लाउड सर्विस में तकनीकी खराबी का असर Robinhood, Snapchat, Perplexity, और Paypal के Venmo जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ा. इन सभी एप्स ने अपने यूजर्स को अस्थायी समस्या के बारे में सूचित किया.

AI चैटबॉट Perplexity के CEO अरविंद श्रीनिवास ने कहा कि आउटेज की वजह AWS सर्वर की समस्या है. उन्होंने X (Twitter) पर लिखा, “Perplexity फिलहाल बंद है. इसका मुख्य कारण AWS में आई दिक्कत है. हम इसे जल्द ठीक करने पर काम कर रहे हैं.”

यह भी पढ़ें http://De-Addiction Campaign : 232वें पंजाब पुलिस हत्थे चढ़े साथ 67 नशा तस्कर, नशीले पदार्थ भी बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप