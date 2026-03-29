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नारियल तेल और फिटकरी से स्किन के अद्भुत फायदे, जानें इसके फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका

Karan Panchal29 March 2026 - 2:56 PM
1 minute read
Skincare Tips
नारियल तेल और फिटकरी से स्किन के अद्भुत फायदे, जानें इसके फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका

Skincare Tips : घर में आसानी से मिलने वाले नारियल तेल और फिटकरी का इस्तेमाल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में भी इसे त्वचा की सेहत के लिए असरदार बताया गया है। जब नारियल तेल में फिटकरी मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है, तो यह कई तरह से स्किन को लाभ पहुंचाता है।

नारियल तेल के फायदे-

इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे त्वचा नरम, चमकदार और स्वस्थ दिखती है।
इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण और धूप से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करता है।

फिटकरी के फायदे:

यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट है।
त्वचा को कसता है और अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है।
रोमछिद्रों को छोटा करता है और चेहरे पर झुर्रियों को कम करने में मदद करता है।

इस मिश्रण के मुख्य लाभ:

मुहांसे और दाग-धब्बे कम करना: फिटकरी बैक्टीरिया को खत्म करती है, जबकि नारियल तेल दाग-धब्बों को हल्का करता है।

डेड स्किन हटाना: यह मिश्रण त्वचा की मृत कोशिकाओं को साफ करता है, जिससे चेहरा निखरा और ताजगी भरा दिखता है।

हाइड्रेशन बनाए रखना: त्वचा रूखी नहीं होती और लंबे समय तक मॉइस्चराइज रहती है।

टैनिंग कम करना और रंगत सुधारना: डेड स्किन हटाने से टैनिंग कम होती है और त्वचा की रंगत निखरती है।

इस्तेमाल करने का तरीका:

100ml नारियल तेल में 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाएं।
इसे अच्छी तरह मिलाकर एयरटाइट कंटेनर में रखें।
चेहरे को साफ करके हल्के हाथों से मिश्रण लगाएं।
15–20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें।
किसी भी नए स्किन प्रोडक्ट की तरह, पहले पैच टेस्ट करें। अगर जलन या खुजली हो, तो इसका इस्तेमाल न करें।

ये भी पढ़ें- रॉयल एनफील्ड ने भारत में लॉन्च की नई गुरिल्ला 450, पेश किया स्पोर्टी APEX वेरिएंट

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Karan Panchal29 March 2026 - 2:56 PM
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