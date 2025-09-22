राष्ट्रीय

50 रन बनाते ही बल्ला बना AK-47, साहिबजादा फरहान के जश्न पर भड़के संजय राउत- बताया ‘भारत का अपमान’

Ajay Yadav22 September 2025 - 7:44 AM
  • फरहान का ‘AK-47 सेलिब्रेशन’ बना विवाद
  • संजय राउत ने सरकार पर उठाए सवाल
  • BCCI और मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर
  • विवाद के बीच भारत ने दर्ज की बड़ी जीत
  • सूर्यकुमार बोले– उनसे और उम्मीद ही क्या

IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान मैच में साहिबजादा फरहान के ‘AK-47 स्टाइल’ सेलिब्रेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीसीसीआई और सरकार को घेरा, वहीं टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की.

भारत में इस समय दुनिया के सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर घमासान मचा हुआ है. हम बात कर रहे हैं एशिया कप के सबसे चर्चित मैच ‘भारत बनाम पाकिस्तान’ की. 14 सितंबर को पहला मुकाबला हुआ और 21 सितंबर को दूसरा, लेकिन इसी दूसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पहलगाम के उस दर्दनाक जख्म को फिर से हरा कर दिया जिस आतंकी घटना के कारण ही इस मैच का बहिष्कार किया जा रहा है.

संजय राउत ने कहा शर्मनाक हरकत

एशिया कप 2025 में 21 सितंबर को खेले गए भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के जश्न ने विवाद खड़ा कर दिया. विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर हमला बोला. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो इसे भारत को शर्मसार करने जैसी हरकत बताया है.

राउत ने फरहान के जश्न को आतंकवादी बताया

संजय राउत ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि साहिबजादा फरहान का जश्न पाकिस्तानी आतंकियों की याद दिला दी. उन्होंने लिखा, “साहिबजादा फरहान ने मैदान पर वही तस्वीर पेश की, जैसी पहलगाम में देखी गई थी, जहां 26 बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया गया था. 50 रन पूरे करने के बाद उन्होंने बल्ले को AK-47 की तरह पकड़ कर जश्न मनाया और फिर चौके- छक्के जड़ दिए. यह BCCI और मोदी सरकार के मुंह पर सीधा अपमान है. भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं.”

सूर्यकुमार ने फरहान के जश्न की निंदा की

आपको बता दें कि मैच में इस तरह की हरकत कर उकसाने के बावजूद टीम इंडिया ने इस विवादित माहौल के बीच भी शानदार खेल दिखाया है. 172 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में चार विकेट खोकर हासिल किया. अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली जबकि शुभमन गिल ने 47 रन बनाए. पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने हार गया और भारतीय फैंस ने जीत के साथ टीम को सराहा है. वहीं जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साहिबजादा फरहान के गन शॉट सेलिब्रेशन पर कहा कि जिस देश की पहचान ही उनका आतंक हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

