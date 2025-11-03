फटाफट पढ़ें

दिल्ली की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंची

वजीरपुर-बुराड़ी में AQI 400 पार

धीमी हवाओं से बढ़ा प्रदूषण स्तर

पराली और धुआं बने मुख्य कारण

चार नवंबर तक राहत की उम्मीद नहीं

Delhi AQI Today : जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजधानी की हवा और जहरीली होती जा रही है. बीते दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई और 3 नवंबर की सुबह घने धुंध और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ठहर गए, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ो के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया, वहीं, वजीरपुर, बुराड़ी और अशोक विहार जैसे इलाकों में AQI 400 से अधिक पहुंच गया. परिवहन, पराली का धुआं और ठहरी हवा प्रदूषण के प्रमुख कारण बने हुए हैं.

औसतन हवा बहुत खराब श्रेणी में

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई. वजीरपुर में AQI 394, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 387, अशोक विहार में 373, पंजाबी बाग में 360 और चांदनी चौक में 359 दर्ज किया गया. वहीं, लोधी रोड और IGI एयरपोर्ट जैसे इलाकों में कुछ राहत रही जहां AQI क्रमशः 219 और 293 दर्ज हुआ. DPCC और IMD के डेटा के मुताबिक, औसतन अधिकांश स्थानों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. तीन निगरानी केंद्रों में AQI 400 से ऊपर पहुंचा जो ‘गंभीर’ स्तर माना जाता है.

धीमी हवाओं से बढ़ा प्रदूषण स्तर

दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम दिशा से बहने वाली हवाओं की रफ्तार बहुत धीमी हो गई, जिसके कारण प्रदूषक कणों का फैलाव रुक गया और हवा में उनका घनत्व बढ़ गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम 2.5 का स्तर 189.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 का स्तर 316 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. इन स्तरों पर हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस लेने में परेशानी, खांसी, और आंखों में जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

धुआं और स्थिर मौसम से बढ़ रहा प्रदूषण

AQEWS के पूर्वानुमान के अनुसार, 4 नवंबर तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बनी रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और स्थिर मौसम की स्थिति के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने हल्के कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. फिलहाल, राजधानी में हालात यह हैं कि लोगों को सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है.

