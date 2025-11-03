Delhi NCRमौसम

वायु प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर

Ajay Yadav3 November 2025 - 7:55 AM
2 minutes read
Delhi AQI Today :
वायु प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंची
  • वजीरपुर-बुराड़ी में AQI 400 पार
  • धीमी हवाओं से बढ़ा प्रदूषण स्तर
  • पराली और धुआं बने मुख्य कारण
  • चार नवंबर तक राहत की उम्मीद नहीं

Delhi AQI Today : जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजधानी की हवा और जहरीली होती जा रही है. बीते दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई और 3 नवंबर की सुबह घने धुंध और धीमी हवाओं के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ठहर गए, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ो के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया, वहीं, वजीरपुर, बुराड़ी और अशोक विहार जैसे इलाकों में AQI 400 से अधिक पहुंच गया. परिवहन, पराली का धुआं और ठहरी हवा प्रदूषण के प्रमुख कारण बने हुए हैं.

औसतन हवा बहुत खराब श्रेणी में

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई. वजीरपुर में AQI 394, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 387, अशोक विहार में 373, पंजाबी बाग में 360 और चांदनी चौक में 359 दर्ज किया गया. वहीं, लोधी रोड और IGI एयरपोर्ट जैसे इलाकों में कुछ राहत रही जहां AQI क्रमशः 219 और 293 दर्ज हुआ. DPCC और IMD के डेटा के मुताबिक, औसतन अधिकांश स्थानों पर हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. तीन निगरानी केंद्रों में AQI 400 से ऊपर पहुंचा जो ‘गंभीर’ स्तर माना जाता है.

धीमी हवाओं से बढ़ा प्रदूषण स्तर

दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम दिशा से बहने वाली हवाओं की रफ्तार बहुत धीमी हो गई, जिसके कारण प्रदूषक कणों का फैलाव रुक गया और हवा में उनका घनत्व बढ़ गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम 2.5 का स्तर 189.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 का स्तर 316 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया. इन स्तरों पर हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस लेने में परेशानी, खांसी, और आंखों में जलन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

धुआं और स्थिर मौसम से बढ़ रहा प्रदूषण

AQEWS के पूर्वानुमान के अनुसार, 4 नवंबर तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बनी रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और स्थिर मौसम की स्थिति के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने हल्के कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. फिलहाल, राजधानी में हालात यह हैं कि लोगों को सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 November 2025 - 7:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली : AQI 233 पर, सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध से बढ़ी परेशानी

दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली : AQI 233 पर, सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध से बढ़ी परेशानी

2 November 2025 - 9:34 AM
Photo of दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

1 November 2025 - 10:06 AM
Photo of दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

1 November 2025 - 10:04 AM
Photo of यूपी में प्रदूषण का स्तर घटा, मेरठ और नोएडा में राहत- लखनऊ की हवा सबसे साफ

यूपी में प्रदूषण का स्तर घटा, मेरठ और नोएडा में राहत- लखनऊ की हवा सबसे साफ

31 October 2025 - 7:58 AM
Photo of मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

30 October 2025 - 9:35 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को दी राहत, त्योहारों के बाद सुबह जल्दी चलेगी पहली मेट्रो, बढ़ेंगे फेरे

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को दी राहत, त्योहारों के बाद सुबह जल्दी चलेगी पहली मेट्रो, बढ़ेंगे फेरे

30 October 2025 - 8:57 AM
Photo of प्रदूषण से बेहाल दिल्ली, कई इलाकों में AQI 380 के पार, हो सकती है हल्की बारिश

प्रदूषण से बेहाल दिल्ली, कई इलाकों में AQI 380 के पार, हो सकती है हल्की बारिश

30 October 2025 - 8:03 AM
Photo of कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

29 October 2025 - 10:40 PM
Photo of आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

29 October 2025 - 3:29 PM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

28 October 2025 - 5:48 PM
Back to top button