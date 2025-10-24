बड़ी ख़बरवायरल

एयर इंडिया फ्लाइट में भाषा विवाद : मराठी बोलने को लेकर महिला की धमकी सोशल मीडिया पर वायरल

Amzad Khan24 October 2025 - 4:05 PM
1 minute read
Air India Viral Video :
एयर इंडिया फ्लाइट में मराठी बोलने को लेकर महिला की धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।

* एयर इंडिया फ्लाइट में विवाद हुआ
* माही खान ने दबाव की बात बताई
* महिला सहयात्री ने धमकी दी
* केबिन क्रू के हस्तक्षेप से झगड़ा बढ़ा
* वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ

Air India : सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने एयर इंडिया की फ्लाइट में भाषा विवाद को फिर से गर्मा दिया है. यह वीडियो बिजनेसमैन माही खान द्वारा साझा किया. जिसने महाराष्ट्र में भाषाई संवेदनशीलता पर नई बहस को जन्म दिया.

वीडियो में माही खान एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 676, जो मुंबई जा रही थी, में हुई एक घटना का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि एक महिला सहयात्री ने उन पर मराठी बोलने का दबाव डाला और कहा, ‘अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो आपको मराठी बोलनी होगी.

महिला सहयात्री ने धमकी दी

 माही खान के मुताबकि, केबिन क्रू के हस्तक्षेप के बाद भी झगड़ा बढ़ता गया. महिला उन्हें डांटती रही और एक बार तो धमकी देते हुए बोली, ‘जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो मैं आपको बदतमीजी का मतलब बताऊंगी. एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला द्वारा दिए गए धमकी भरे बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस विडियो ने एक बार फिर मराठी भाषा के विवाद और क्षेत्रीय पहचान की बहस को हवा दे दी है.

हस्तक्षेप के बाद झगड़ा बढ़ा

इस वायरल वीडियो पर लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर भाषा विवाद को लेकर बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की है. बिजनेसमैन माही खान ने भी हैरानी जताई है, उन्होंने कहा कि अब फ्लाइट के अंदर भी लोगों की ऐसे गंदी सोच हो गई है.

यह भी पढ़ें http://हैदराबाद-बेंगलुरु वोल्वो बस में आग : 20 की मौत, बचे यात्रियों ने सुनाई पूरी दास्तां

