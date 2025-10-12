फटाफट पढ़ें

अफगान सेना ने पाक चौकियों पर हमला किया

15 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए

अफगान सेना ने तीन चौकियों पर कब्जा किया

यह पाक एयर अटैक का जवाब था

तालिबान विदेश मंत्री उस समय भारत में थे

Afghanistan-Pakistan tensions : पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. पाकिस्तानी एयर अटैक के बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना पर हमला किया. इस हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और अफगान सेना ने पाकिस्तान की तीन चौकियों पर कब्जा कर लिया है.

हेलमंद सूचना एवं संस्कृति निदेशक राशिद हेलमंदी ने अफगानिस्तानी मीडिया टोलो न्यूज को बताया कि अफगान सुरक्षा बलों ने बीते रात हेलमंद के बहरामचा के शाकिज, बीबी जानी और सालेहान इलाकों में तीन घंटे तक अभियान चलाया. इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से पांच कलाश्निकोव, एक राइफल, एक नाइट विजन स्कोप और एक शव बरामद किया गया. अफगान बलों ने इस ऑपरेशन में तीन पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया और 15 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर हैं.

एयर अटैक के बाद जवाबी हमला

मिली जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है. 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टीटीपी चीफ नूर वली मेहसूद को निशाना बनाते हुए एयर अटैक किया था. अब अफगानिस्तान की हालिया कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत को इसी हमले का जवाब माना जा रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को संदेश देने के लिए नंगरहर और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया. यह कार्रवाई दिखाती है कि अफगान सेना के पास जवाबी हमले की क्षमता मौजूद है. उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, जिसे अपने फैसलों की वजह से कट्टर माना जाता है.

अफगान सेना ने पाक चौकियों पर कब्जा

सूत्रों के अनुसार, अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की तीन चौकियों पर कब्जा कर लिया है. इस संघर्ष में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को भी जोरदार पटखनी दी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने यह हमला उस समय किया, जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 8 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं.

