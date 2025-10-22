राष्ट्रीय

25 अक्टूबर से शुरू, नहाय-खाय से परना तक 36 घंटे का निर्जला व्रत और छठी मैया की पूजा

Ajay Yadav22 October 2025 - 3:10 PM
2 minutes read
Chhath Puja 2025 :
25 अक्टूबर से शुरू, नहाय-खाय से परना तक 36 घंटे का निर्जला व्रत और छठी मैया की पूजा

फटाफट पढ़ें

  • छठ पूजा 26 अक्टूबर से शुरू
  • नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत
  • खरना में रोटी और गुड़ की खीर
  • डूबते सूर्य को घाट पर अर्घ्य
  • व्रत का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य

Chhath Puja 2025 : छठ पूजा का पर्व बेहद खास माना जाता है. हर साल कार्तिक मास के षष्ठी तिथि से यह पर्व शुरू होता है. इस साल छठ पूजा 26 अक्टूबर से शुरू होगी. पर्व की शुरूआत नहाय-खाय से होती है और समापन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होता है. सुहागिन महिलाएं सुख-समृद्धि, संतान सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है और विधि-विधान से छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा करती हैं. दिवाली के बाद से ही महिलाएं छठ पर्व की तैयारी में लग जाती है. आइए जानते हैं इस साल छठ महापर्व की पूरी तिथियों और खरना से परना तक के कार्यक्रम.

छठ पूजा की शुरुआत नहाय-खाय से

छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है, जो इस बार 25 अक्टूबर, को पड़ रही है. इस दिन सुहागिन महिलाएं नदी में स्नान करती हैं, लेकिन यदि यह संभव न हो तो वे घर में भी स्नान कर सकती हैं. साथ ही, नहाय खाय के दिन सात्विक भोजन करने का पालन किया जाता है, जिससे व्रत और पूजा के दौरान महिलाएं शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत रहती हैं.

रोटी और गुड़ की खीर से व्रत की शुरुआत

छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है, जिसमें शाम को रोटी और गुड़ की खीर बनाई जाती है. साथ ही, भोग लगाने के बाद महिलाएं इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं. इस बार खरना 26 अक्टूबर, रविवार को पड़ रहा है. इसी दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटों तक चलने वाले कठिन व्रत की शुरूआत होती है.

खरना के बाद छठ महापर्व में डूबते सूर्य को घाट पर अर्घ्य दिया जाता है. दिवाली के बाद कार्तिक मास की षष्ठी तिथि से छठ पूजा शुरू होती है. तीसरे दिन महिलाएं पूरे परिवार के साथ घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और विधि-विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं. इस साल यह त्योहार 27 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा.

छठी मैया की पूजा और प्रसाद का विशेष महत्व

निर्जला व्रत का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होता है, जो इस बार 28 अक्टूबर, मंगलवार को है. इस दिन महिलाएं पूरे परिवार के साथ घाट पर जाकर नदी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं. छठ महापर्व में छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व होता है और उन्हें पूरी, ठेकुआ आदि का भोग लगाया जाता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 October 2025 - 3:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गोवर्धन पूजा कल, जानें वजह, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

गोवर्धन पूजा कल, जानें वजह, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

21 October 2025 - 1:13 PM
Photo of दिवाली 2025 : जानें लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली शुभ वस्तुएं और उनके महत्व

दिवाली 2025 : जानें लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल होने वाली शुभ वस्तुएं और उनके महत्व

20 October 2025 - 3:27 PM
Photo of प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

20 October 2025 - 7:39 AM
Photo of शशि थरूर ने UAE के BAPS मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की

शशि थरूर ने UAE के BAPS मंदिर में दर्शन किए और पीएम मोदी की भूमिका की सराहना की

19 October 2025 - 2:47 PM
Photo of नरक चतुर्दशी और दीपावली 2025 : इस वर्ष बन रहा शुभ संयोग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और तिथि

नरक चतुर्दशी और दीपावली 2025 : इस वर्ष बन रहा शुभ संयोग, जानें पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और तिथि

19 October 2025 - 7:57 AM
Photo of चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

चीन-भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स 9 नवंबर से शुरू, शंघाई-दिल्ली मार्ग पर उड़ान भरेंगे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के विमान

18 October 2025 - 7:38 PM
Photo of भारत की ताकत का ट्रेलर: लखनऊ से उठा ब्रह्मोस का परचम, राजनाथ सिंह बोले – पाकिस्तान की हर इंच जमीन हमारी पहुंच में

भारत की ताकत का ट्रेलर: लखनऊ से उठा ब्रह्मोस का परचम, राजनाथ सिंह बोले – पाकिस्तान की हर इंच जमीन हमारी पहुंच में

18 October 2025 - 4:26 PM
Photo of सरहिंद स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग…यात्रियों की सूझबूझ ने टला बड़ा हादसा

सरहिंद स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग…यात्रियों की सूझबूझ ने टला बड़ा हादसा

18 October 2025 - 10:56 AM
Photo of सौभाग्य लाती हैं ये पांच वस्तुएं, जानिए इस धनतेरस घर में क्या लाना चाहिए! ये हैं खरीदारी के शुभ मुहूर्त

सौभाग्य लाती हैं ये पांच वस्तुएं, जानिए इस धनतेरस घर में क्या लाना चाहिए! ये हैं खरीदारी के शुभ मुहूर्त

17 October 2025 - 1:58 PM
Photo of दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

15 October 2025 - 11:51 AM
Back to top button