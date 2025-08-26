फटाफट पढ़ें

अनुसूचित जाति आयोग की बैठक 28 अगस्त को होगी

पाँच साल बाद आयोग की यह पहली बैठक होगी

जसवीर सिंह गढ़ी करेंगे अध्यक्षता इस बैठक की

सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य होंगे इसमें शामिल

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त 2025 को पंजाब भवन, सेक्टर–3, चंडीगढ़ के कमेटी रूम में आयोजित होगी. इसकी अध्यक्षता आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी करेंगे.

इस मीटिंग की जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह बैठक लगभग पाँच वर्षों के बाद हो रही है. इससे पहले आयोग की बैठक वर्ष 2019 में आयोजित हुई थी.

एससी मामलों की समीक्षा बैठक में की जाएगी

उन्होंने बताया कि इस बैठक में गैर-सरकारी सदस्यों के अलावा पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, पंजाब पुलिस के महानिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. प्रवक्ता ने कहा कि इस बैठक के दौरान पंजाब राज्य की अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों के निपटारे की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी.

