विदेश

सिएटल में भारत की छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट

Ajay Yadav12 February 2026 - 2:37 PM
2 minutes read
USA Police Car Accident :
सिएटल में भारत की छात्रा जाह्नवी कंडुला के परिवार को 260 करोड़ का सेटलमेंट

USA Police Car Accident : साल 2023 में अमेरिका के सिएटल शहर में भारत की 23 वर्षीय छात्रा जाह्नवी कंडुला को एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी. इस दर्दनाक घटना के बाद लंबे समय तक चले मामले का अब निपटारा कर लिया गया है. मामले का समझौता 260 करोड़ रुपये में हुआ है, जो छात्रा के परिवार को दिए जाएंगे.

जाह्नवी कंडुला को पुलिस अधिकारी केविन डेव ने टक्कर मारी थी. वह एक ड्रग ओवरडोज की कॉल का जवाब देते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, अपनी इमरजेंसी लाइट जला रखी थी और चौराहों पर सायरन बजा रहा था. सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने कहा कि जाह्नवी की मौत बेहद दर्दनाक थी और उन्हें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल सेटलमेंट से कंडुला परिवार को कुछ सांत्वना मिलेगी, उन्होंने कहा, “जाह्नवी की जिंदगी कीमती थी. वह अपने परिवार, दोस्तों और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत मायने रखती थी.”

बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई

वहीं, कंडुला की मौत से लोग भड़क गए और प्रदर्शन तेज हो गए, खासकर तब जब एक अन्य ऑफिसर के बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आई. इस वीडियो में ऑफिसर हंसते हुए कहता दिखाई दे रहा था कि कंडुला की जिंदगी की कीमत सीमित है और शहर को बस एक चेक दे देना चाहिए.

पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया

भारत के डिप्लोमैट्स ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की. शहर के सिविलियन वॉचडॉग ने यह पाया कि ऑफिसर डेनियल ऑडरर के बयानों ने पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया और जनता का भरोसा कम किया. इसके बाद ऑडरर को नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ शहर पर मुकदमा दायर किया, उन्होंने दावा किया कि उनके शब्दों का उद्देश्य सिर्फ यह आलोचना करना था कि वकील मौत पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे.

लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप

पुलिस विभाग ने उस ड्राइविंग ऑफिसर को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जिस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप था, और उसे 5,000 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. किंग काउंटी के प्रॉसिक्यूटर ने उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह साबित करना संभव नहीं था कि टक्कर के समय उसने जानबूझकर सुरक्षा की अनदेखी की थी.

ये भी पढ़ें- थाईलैंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, डे-केयर सेंटर में बड़ा हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 February 2026 - 2:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

डॉ. तरुणजीत सिंह बुतालिया ने लाहौर एचिसन कॉलेज में कराया शबद कीर्तन, 80 वर्षों बाद सिख अरदास आयोजित

13 February 2026 - 7:25 PM
Photo of Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

Bangladesh Elections : पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बात, BNP की प्रचंड जीत

13 February 2026 - 6:12 PM
Photo of Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

Bangladesh Elections Results : तारिक रहमान की प्रचंड जीत, 48% वोटिंग, 4 लोगों की मौत, 3 घायल

13 February 2026 - 10:58 AM
Photo of PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

PM मोदी ने BNP की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी, भारत-बांग्लादेश रिश्तों में मजबूती का संकेत

13 February 2026 - 10:53 AM
Photo of बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत: तारिक रहमान की वापसी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत से शेख हसीना युग पर विराम

13 February 2026 - 9:40 AM
Photo of पाकिस्तानी सेना की खुली पोल, महज़ चार जिलों की सेना है मुनीर आर्मी, संसद में सबूत पेश

पाकिस्तानी सेना की खुली पोल, महज़ चार जिलों की सेना है मुनीर आर्मी, संसद में सबूत पेश

12 February 2026 - 2:37 PM
Photo of Social Media Ban : देश में Whatsapp, YouTube और Instagram पर लगी रोक, नहीं कर रहे काम

Social Media Ban : देश में Whatsapp, YouTube और Instagram पर लगी रोक, नहीं कर रहे काम

12 February 2026 - 12:44 PM
Photo of वोटिंग से ठीक पहले बांग्लादेश में खून-खराबा! चाय बागान से हिंदू युवक की लाश, चावल व्यापारी की भी हत्या

वोटिंग से ठीक पहले बांग्लादेश में खून-खराबा! चाय बागान से हिंदू युवक की लाश, चावल व्यापारी की भी हत्या

12 February 2026 - 8:29 AM
Photo of थाईलैंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, डे-केयर सेंटर में बड़ा हमला

थाईलैंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 बच्चों समेत 34 लोगों की मौत, डे-केयर सेंटर में बड़ा हमला

11 February 2026 - 5:38 PM
Photo of कनाडा के टंबलर रिज स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 लोगों की मौत से इलाके में दहशत

कनाडा के टंबलर रिज स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 लोगों की मौत से इलाके में दहशत

11 February 2026 - 9:47 AM
Back to top button