Weather Update :
दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

  • दिल्ली-एनसीआर में सुबह बारिश हुई
  • तापमान में गिरावट आई है
  • 24 घंटे में 13.4 एमएम बारिश दर्ज
  • जलभराव और जाम की समस्या रही
  • शनिवार को बारिश का अनुमान है

Weather Update : दिल्ली- NCR के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया. बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

इन दिनों देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है. जोरदार बारिश ने पहाड़ों से लेकर मौदानों तक कहर बरपाया है. कई शहरों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. इसी बीच, दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली. सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ था.

बीते बृहस्पतिवार को भी दिनभर बादलों के छिपने -छुपाने के बीच हल्की बारिश हुई थी. इस दौरान कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से दिल्लीवासीयों को फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में 13.4 एमएम बारिश दर्ज हुई है.

शनिवार को बारिश का अनुमान

बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 30 अगस्त यानी शनिवार को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती हैं.

