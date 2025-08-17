फटाफट पढ़ें

Punjab News : सीवरेज का काम अगस्त महीने के अंत तक मुकम्मल हो जाएगा. जिले में करोड़ों रुपए की लागत से सभी सरकारी इमारतों के ऊपर सोलर सिस्टम/सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि सालाना बिजली बिलों में कटौती की जा सके. इसके तहत 1 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से जिला अस्पताल बठिंडा, सब-डिविजन अस्पताल रामपुरा, तलवंडी साबो, घुद्दा, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर भगता भाईका, नथाना, संगत, महराज, बालियाँवाली, रामा, भुच्चो, मौड़ में सौर ऊर्जा का काम प्रगति के अधीन है.

मुल्तानिया पुल और अमरपुरा ओवरब्रिज का निर्माण प्रगति पर

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गोयल ने यह भी कहा कि जिले में कुल 14 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से तलवंडी साबो में एस.डी.एम. काम्प्लेक्स और सब-तहसील नथाना, बालियाँवाली, गोनियाना में नए काम्प्लेक्सों का निर्माण प्रगति के अधीन है जिसमें से नथाना और बालियाँवाली सब-तहसील का निर्माण मुकम्मल हो चुका है. आम लोगों की सुविधा के लिए लगभग 94 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बठिंडा शहर में रिंग रोड का निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है. इसके अलावा लगभग 38 करोड़ 8 लाख की लागत से मुल्तानिया पुल बनाने का काम निर्माण के अधीन है जो सितंबर 2025 के अंत तक मुकम्मल हो जाएगा. इसी तरह लगभग 49 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से अमरपुरा बस्ती ओवरब्रिज बनाने का काम निर्माण के अधीन है जो अक्टूबर 2025 के अंत तक मुकम्मल हो जाएगा.

जिले में बन रहे 13 आम आदमी क्लीनिक

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो लगभग 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से जिले में विभिन्न स्थानों पर 13 आम आदमी क्लीनिक, 16 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल में एडमिन ब्लॉक, फार्मेसी, कैंटीन, कंट्रोल रूम, स्टोर रूम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भगता में एक ब्लड स्टोरेज यूनिट, सब-डिविजन अस्पताल रामपुरा में नए ब्लॉक का निर्माण, केंद्रीय जेल बठिंडा में नशा-मुक्ति केंद्र और गाँव क्लीनिक में टेली-मेडिसिट फैसिलिटी के संबंध में निर्माण का काम कार्रवाई के अधीन है.

महंत गुरबंता दास स्कूल को 5 लाख की मदद

रंगला पंजाब विकास स्कीम के तहत साल 2025-26 में जिले को प्रति विधानसभा हलका 5 करोड़ रुपए (कुल 30 करोड़ रुपए) की ग्रांट विकास कार्यों के लिए दी जानी है जिसकी पहले और दूसरे क्वार्टर की राशि 2.50 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा हलका (कुल 15 करोड़ रुपए) का बजट प्राप्त हो चुका है और जल्द ही विकास कार्यों के लिए राशि जारी कर दी जाएगी. इस अवसर पर जल स्त्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे महंत गुरबंता दास स्कूल (विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों) के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने जिले भर के सभी स्कूलों में 16 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की. इससे पहले जिला प्रशासन ने मुख्य अतिथि बरिंदर कुमार गोयल का विशेष तौर पर सम्मान किया.

मुख्य अतिथि ने शांति के प्रतीक गुब्बारे उड़ाए

समारोह के अवसर पर उन्होंने परेड कमांडर डीएसपी ईशान सिंगला के नेतृत्व में हुए शानदार मार्च पास्ट की टुकड़ियों पंजाब पुलिस, पंजाब होमगार्ड और सिविल डिफेंस, एन.सी.सी. लड़के और लड़कियाँ, एन.सी.सी. थ्री पंजाब नेवल, होम नर्सिंग, स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स, पंजाब पुलिस और आर्मी सेकंड जाट बैंड की टुकड़ी से सलामी ली. इस अवसर पर मुख्य अतिथि बरिंदर कुमार गोयल द्वारा अमन और शांति के प्रतीक रंग-बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े गए. इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोयल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध विधवाओं, जरूरतमंदों को सिलाई मशीनें और ट्राई साइकिलें देने के अलावा समारोह में भाग लेने वाले छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, पराली न जलाने वाले किसानों, खेलों में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ियों, पर्यावरण प्रेमियों और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया.

विभिन्न विभागों की झाँकियों ने मोहा मन

इससे पहले पंजाब पुलिस, नगर निगम, पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, सी.एम. की योगशाला, ज़िला प्रोग्राम और वेरका मिल्क प्लांट द्वारा अपने-अपने विभागीय कार्यों को दर्शाती हुई झाँकियाँ भी निकाली गईं.

समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के लगभग 1700 छात्रों द्वारा पी.टी. शो किया गया. इस अवसर पर सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल, लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल, महंत गुरबंता दास स्कूल फॉर स्पेशलिएबल्ड बठिंडा और डीएवी स्कूल द्वारा कोरियोग्राफी प्रस्तुत की गईं. इसके अलावा विभिन्न स्कूलों की छात्राओं और छात्रों द्वारा गिद्दा और भंगड़ा प्रस्तुत किया गया. समारोह के आखिर में शहीद मेजर रवि इंदर सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियों) और महंत गुरबंता दास स्कूल फॉर स्पेशलिएबल्ड बठिंडा के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया.

अधिकारियों और नेताओं की रही खास मौजूदगी

इस अवसर पर जिला और सेशन जज करूनेश कुमार और अन्य एडिशनल जिला और सेशन जज साहिबान, एआईजी काउंटर इंटेलिजेंसी मैडम अवनीत कौर सिद्धू, चेयरमैन पंजाब मीडियम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड नील गर्ग, चेयरमैन ज़िला योजना कमेटी अमृत लाल अग्रवाल, चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट स जतिंदर सिंह भल्ला, चेयरमैन पंजाब वन विभाग राकेश पुरी, चेयरमैन शुगरफेड पंजाब नवदीप जीदा, चेयरमैन, आबकारी और कर विभाग अनिल ठाकुर, चेयरमैन मार्केट कमेटी बठिंडा बल्ली बलजीत, चेयरमैन पंजाब खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड इंद्रजीत सिंह मान, वाइस चेयरमैन एस.सी. कारपोरेशन गुरजंट सिंह सिवियाँ, डायरेक्टर पंजाब जल स्त्रोत प्रबंधन और विकास निगम अमरदीप राजन, ट्रेड विंग के जिला प्रधान बिक्रम लवली, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) मैडम कंचन, मुख्यमंत्री फील्ड ऑफिसर मैडम हर्षिता शर्मा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) मैडम पूनम सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) नरिंदर सिंह धालीवाल, सिविल सर्जन डॉ. तपिंदरजोत, सहायक कमिश्नर (जनरल) गगनदीप सिंह, एसडीएम बठिंडा बलकरन सिंह माहल, ज़िला शिक्षा अफसर (सेकेंडरी) मैडम ममता खुराना, जिला शिक्षा अफसर (एलिमेंट्री) मैडम मनेंद्र कौर, जिला स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर जसबीर सिंह, कौंसलर सुखदीप सिंह ढिल्लों, मैडम मनदीप कौर के अलावा अन्य प्रमुख हस्तियाँ, अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में स्कूली छात्र आदि मौजूद थे.

