Uttar Pradesh

क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Ajay Yadav19 August 2025 - 11:22 AM
2 minutes read
UP News :
क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप

फटाफट पढ़ें

  • असीम अरुण ने सपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया
  • कहा, कन्नौज में बीजेपी के वोट काटे गए
  • सपा के वोट बढ़ाने का भी दावा किया
  • यूपी में वोटर लिस्ट सुधार की मांग की
  • अखिलेश ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा

UP News : वोट चोरी के आरोपों के बीच योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए है. उन्होंने दावा किया कि कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा द्वारा सुनियोजित तरीके से वोटों में हेराफेरी की गई. असीम अरूण के मुताबिक, हर बूथ पर बीजेपी के 10-12 वोट काटे गए और सपा के 20 वोट बढ़ाए गए. मंत्री ने चुनाव आयोग से बिहार की तर्ज पर यूपी में भी वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग उठाई.

मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप

योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई और समाजवादी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से बीएलओ के माध्यम से हर बूथ पर बीजेपी के वोट हटवाकर अपने पक्ष में वोट बढ़वाए. मंत्री असीम अरूण ने कहा कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को यूपी में भी बिहार की तर्ज पर विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची की जांच और सुधार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आयोग को सुझाव देने के बजाय केवल राजनीतिक विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगाया.

असीम अरुण ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा

कन्नौज से विधायक और योगी सरकार में समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण एसआईआर का विरोध करने वालों पर हमलावर हो गए. कन्नौज के कलेक्ट्रेट रोड पर स्थित अपने निजी कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने की जरूरत है. मंत्री ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कन्नौज में बीएलओ से धनबल व अन्य प्रभाव के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करवाई गई. हर बूथ पर बीजेपी के 10 से 12 वोट काटे गए और सपा के करीब 20 वोट बढ़ाए गए. उन्होंने कहा कि अब आयोग यही गड़बड़ी दुरुस्त कर रहा है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है.

बीजेपी ने चुनाव आयोग को सुझाव दिए

मंत्री असीम अरुण यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विपक्ष देश की जनता को मीडिया के जरिए गुमराह कर रहा हैं. चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां दूर करने के लिए सभी दलों से सुझाव मांगे थे. जिस पर बीजेपी ने करीब 275 सुझाव भेजे, लेकिन विपक्ष ने एक भी नहीं भेजा. विपक्ष चुनाव आयोग को सुझाव देने के बजाय विवाद खड़ा कर रहा है. गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी भी कर रही है.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री असीम अरुण की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा. क्या बीजेपी के ये विधायक और यूपी सरकार के मंत्री का हलफनामा चुनाव आयोग तक पहुंचा? आयोग इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? अगर शपथपत्र नहीं दे सकते तो कम से कम एक श्वेतपत्र तो जारी करें.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 August 2025 - 11:22 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

19 August 2025 - 8:04 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

18 August 2025 - 10:54 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

18 August 2025 - 10:04 PM
Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Photo of रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

17 August 2025 - 5:10 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में बैंकिंग क्रांति, वित्तीय समावेशन से आर्थिक सशक्तिकरण तक

उत्तर प्रदेश में बैंकिंग क्रांति, वित्तीय समावेशन से आर्थिक सशक्तिकरण तक

17 August 2025 - 3:11 PM
Photo of सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

17 August 2025 - 3:01 PM
Photo of कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी, कृष्णनगरी को मिली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात

कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी, कृष्णनगरी को मिली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात

16 August 2025 - 3:56 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का खाका किया प्रस्तुत

स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का खाका किया प्रस्तुत

15 August 2025 - 10:47 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा संदेश: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक

15 August 2025 - 2:32 PM
Back to top button