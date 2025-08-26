Biharबड़ी ख़बर

‘भाई आए, बहन आएं, दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा…’, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर रविशंकर प्रसाद का हमला

Voter Adhikar Yatra : बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. वोटर अधिकार यात्रा को लेकर रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है. बताते चलें कि इस यात्रा में मंगलवार को प्रियंका गांधी शामिल हुईं. जिसके बाद जिस पर रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भाई आए, बहन आएं, दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर से वही गलत बयानबाजी करेंगे.

रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार के डीएनए में सम्राट अशोक की विरासत है. बिहार के डीएनए में महात्मा गांधी की प्रेरणा है. गांधी जब महात्मा बने तो वह चंपारण आए थे और यहीं से सत्याग्रह शुरू किया था. मैं रेवंत रेड्डी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा बिहार को जान लें.

‘राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया?’

उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि उन्हें पता था कि झूठ बोलने पर कार्रवाई होगी. पेगासस और राफेल मामले में भी वही रवैया अपनाया. उनका एक ही मंत्र है, न कायदा सही, न कानून सही, जो राहुल कहे वही सही, लेकिन, देश ऐसे नहीं चलेगा.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के डीएनए में सम्राट अशोक की विरासत है. बिहार के डीएनए में महात्मा गांधी की प्रेरणा है. गांधी जब महात्मा बने तो वह चंपारण आए थे और यहीं से सत्याग्रह शुरू किया था. मैं रेवंत रेड्डी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा बिहार को जान लें.

