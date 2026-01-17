बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

Sleeper Vande Bharat : पश्चिम बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ‘स्लीपर’ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन पश्चि बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी।   

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की विशेषताएं

अब तक वंदे भारत ट्रेनें केवल दिन में यात्रा के लिए थीं, जिनमें बैठकर यात्रा करने की सुविधा थी। हालांकि, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में रात के समय यात्रा की सुविधा भी दी गई है। यात्री अब आराम से लेटकर यात्रा कर सकते हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को और भी आरामदायक बनाएगा।

इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्वी भारत के बीच एक अहम कनेक्टिविटी प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय अब 17 घंटे से घटकर 14 घंटे हो जाएगा।

ट्रेन के कोच और तकनीकी विशेषताएं

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिनमें 1128 यात्री सफर कर सकते हैं। इन कोचों में एयरोडायनामिक डिजाइन का उपयोग किया गया है, जो हवा के दबाव को कम करता है और यात्रियों को आरामदायक और शांत यात्रा का अनुभव प्रदान करता है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसमें आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम का भी उपयोग किया गया है, जिससे ट्रेन में झटके और कंपन कम होंगे, और यात्रा और भी आरामदायक बनेगी।

सुरक्षा और सुविधाएं

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और यह कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिससे यह दूसरी ट्रेन से टकराने की स्थिति में सुरक्षित रहती है। ट्रेन के सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन टॉक बैक सिस्टम और अग्निशमन उपकरण मौजूद हैं।

साथ ही, ट्रेन में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शौचालय आधुनिक सैनिटेशन तकनीक से लैस हैं और इन्हें बेहतर स्पेस के साथ डिज़ाइन किया गया है।

स्लीपर बर्थ और यात्रा सुविधाएं

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में विशेष प्रकार के स्लीपर बर्थ लगाए गए हैं, जो शरीर के लिए आरामदायक हैं और आराम करते समय यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, यात्रा के दौरान सभी कोचों में सामान रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जिसमें ओवरहेड रैक और सीट के नीचे रैक शामिल हैं।

खाना और टिकट की कीमत

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्षेत्र आधारित खाना परोसा जाएगा। बंगाली और असमिया खाना यात्रियों को उपलब्ध होगा, और यह खाना टिकट के मूल्य में शामिल होगा।

ट्रेन के 16 कोचों में से 11 एसी-3 टियर, चार एसी-2 टियर और एक फर्स्ट एसी कोच है। स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया 2300 रुपये, सेकेंड एसी का किराया 3000 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया लगभग 3600 रुपये तय किया गया है।

