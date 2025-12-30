Uttarakhand

Uttarakhand : अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 6 की मौत, कई घायल

Karan Panchal30 December 2025 - 11:13 AM
1 minute read
Uttarakhand Bus Accident
Uttarakhand : अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 6 की मौत, कई घायल

Uttarakhand Bus Accident : उत्तराखंड के अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे की जानकारी सामने आई है। भिकियासैंण-विनायक मार्ग पर तड़के सुबह एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रुप से घायल हैं। यह बस पहाड़ से रामनगर को जा रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में कुल 12 यात्री सवार थे। 6 लोगों के मौत की जानकारी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

राहत-बचाव कार्य में तेजी

घटना स्थल जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर है। आपदा अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि राहत-बचाव कार्य में तेजी लाई जा रही है और घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराया जा रहा है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

ये भी पढ़ें- पंजाब में तेज ठंड और घना कोहरा, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2.4°C तक गिरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 December 2025 - 11:13 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर दर्दनाक हादसा : गाय बचाने के प्रयास में कार ट्रक से टकराई, 4 युवकों की मौत

ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर दर्दनाक हादसा : गाय बचाने के प्रयास में कार ट्रक से टकराई, 4 युवकों की मौत

17 December 2025 - 1:56 PM
Photo of सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में लोगों की शिकायतें सुनीं, 17 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में लोगों की शिकायतें सुनीं, 17 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

13 December 2025 - 12:22 PM
Photo of Uttarakhand News : प्राइवेट स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रों को पढ़ाया कलमा, हिंदू संगठनों का जमकर हंगामा

Uttarakhand News : प्राइवेट स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रों को पढ़ाया कलमा, हिंदू संगठनों का जमकर हंगामा

12 December 2025 - 3:55 PM
Photo of देहरादून के भूठ गांव में गैस लीकेज से तीन राजमिस्त्री की मौत, दो सगे भाई भी शामिल

देहरादून के भूठ गांव में गैस लीकेज से तीन राजमिस्त्री की मौत, दो सगे भाई भी शामिल

8 December 2025 - 12:24 PM
Photo of सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उत्तराखंड में बोलेरो खाई में गिरी, जम्मू में ऑल्टो कार एक्सीडेंट

सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उत्तराखंड में बोलेरो खाई में गिरी, जम्मू में ऑल्टो कार एक्सीडेंट

5 December 2025 - 11:44 AM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

29 November 2025 - 6:34 PM
Photo of अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

29 November 2025 - 3:28 PM
Photo of उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

29 November 2025 - 1:51 PM
Photo of टिहरी में बस हादसा : 5 की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

टिहरी में बस हादसा : 5 की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

24 November 2025 - 3:45 PM
Photo of नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

23 November 2025 - 8:50 AM
Back to top button