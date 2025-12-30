Punjab Weather Update : पंजाब में धुंध के साथ ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. हाड़ कंपाने वाली शीत लहर के बीच पंजाब के तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है और न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री पहुंच गया जोकि एस.बी.एस. नगर में रिकार्ड किया गया. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार नव वर्ष का आगमन यैलो अलर्ट के बीच होगा.

पंजाब में 2 जनवरी तक अलर्ट

पंजाब के कई जिलों में 2 जनवरी तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी है. 30 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट बताया गया है और विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो दिन ठंडी हवाओं का असर रहेगा. न्यूनतम तापमान बठिंडा में 4.2, गुरदासपुर में 4.3, होशियारपुर में 5.4, मानसा में 6.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं पंजाब में अधिकतम तापमान भी 18 डिग्री से नीचे रिकार्ड किया गया है, दोपहर में हल्की धूप के बावजूद तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई. होशियारपुर में अधिकतम तापमान 14.2, श्री आनंदपुर साहिब में 15.3, लुधियाना में 17.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

कोहरे से अभी राहत की उम्मीद नहीं

बता दें कि अभी कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है और लोग तेज धूप का इंतजार कर रहे हैं. शहर के अंदरूनी इलाकों में शाम के समय कोहरे में कुछ कमी आई, जबकि हाईवे और बाहरी क्षेत्रों में धुंध का असर अभी भी जारी है. सुबह के समय पड़ने वाली धुंध के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

