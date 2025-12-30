Punjab

पंजाब में तेज ठंड और घना कोहरा, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2.4°C तक गिरा

Ajay Yadav30 December 2025 - 10:03 AM
1 minute read
Punjab Weather Update :
पंजाब में तेज ठंड और घना कोहरा, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2.4°C तक गिरा

Punjab Weather Update : पंजाब में धुंध के साथ ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. हाड़ कंपाने वाली शीत लहर के बीच पंजाब के तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है और न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री पहुंच गया जोकि एस.बी.एस. नगर में रिकार्ड किया गया. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार नव वर्ष का आगमन यैलो अलर्ट के बीच होगा.

पंजाब में 2 जनवरी तक अलर्ट

पंजाब के कई जिलों में 2 जनवरी तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी है. 30 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट बताया गया है और विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो दिन ठंडी हवाओं का असर रहेगा. न्यूनतम तापमान बठिंडा में 4.2, गुरदासपुर में 4.3, होशियारपुर में 5.4, मानसा में 6.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं पंजाब में अधिकतम तापमान भी 18 डिग्री से नीचे रिकार्ड किया गया है, दोपहर में हल्की धूप के बावजूद तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई. होशियारपुर में अधिकतम तापमान 14.2, श्री आनंदपुर साहिब में 15.3, लुधियाना में 17.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

कोहरे से अभी राहत की उम्मीद नहीं

बता दें कि अभी कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है और लोग तेज धूप का इंतजार कर रहे हैं. शहर के अंदरूनी इलाकों में शाम के समय कोहरे में कुछ कमी आई, जबकि हाईवे और बाहरी क्षेत्रों में धुंध का असर अभी भी जारी है. सुबह के समय पड़ने वाली धुंध के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें – गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 December 2025 - 10:03 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 303वें दिन पंजाब पुलिस ने 848 ग्राम हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया काबू

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 303वें दिन पंजाब पुलिस ने 848 ग्राम हेरोइन सहित 73 नशा तस्करों को किया काबू

30 December 2025 - 9:28 AM
Photo of सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली का विस्तार: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सांसद कंग का एक महत्वपूर्ण कदम

सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली का विस्तार: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सांसद कंग का एक महत्वपूर्ण कदम

29 December 2025 - 7:30 PM
Photo of गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

29 December 2025 - 6:53 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, नए चिकित्सा केंद्र और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ

29 December 2025 - 1:38 PM
Photo of पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल, ‘रोशन पंजाब’ से भविष्य-तैयार पावर ग्रिड की नींव

29 December 2025 - 12:14 PM
Photo of सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

सेब उत्पादकों के साथ “सीधा विश्वासघात”, स्पीकर संधवां ने क्यों की केंद्र सरकार की आलोचना?

29 December 2025 - 11:43 AM
Photo of वन स्टॉप सेंटरों ने नवंबर तक 5121 हिंसा पीड़ित महिलाओं को दी मुफ्त मदद

वन स्टॉप सेंटरों ने नवंबर तक 5121 हिंसा पीड़ित महिलाओं को दी मुफ्त मदद

29 December 2025 - 9:27 AM
Photo of ‘नशों के विरुद्ध युद्ध’ : 302वें दिन पंजाब पुलिस ने 97 तस्करों समेत 3 किलो हेरोइन बरामद

‘नशों के विरुद्ध युद्ध’ : 302वें दिन पंजाब पुलिस ने 97 तस्करों समेत 3 किलो हेरोइन बरामद

29 December 2025 - 8:56 AM
Photo of NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

NHM के तहत बागवानी का पेशा अपनाने पर मिलेगी सब्सिडी – बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत

28 December 2025 - 7:37 PM
Photo of वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

वन एवं वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

28 December 2025 - 7:18 PM
Back to top button