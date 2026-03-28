Uttar Pradesh

यूपी में पेट्रोल-डीजल पंपों पर भीड़ कम, कौशांबी-कानपुर में टैंकर हादसे, ड्रम-बाल्टी लेकर पहुंचे लोग

Karan Panchal28 March 2026 - 2:44 PM
1 minute read
UP News
यूपी में पेट्रोल-डीजल पंपों पर भीड़ कम, कौशांबी-कानपुर में टैंकर हादसे, ड्रम-बाल्टी लेकर पहुंचे लोग

UP News : उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर शनिवार को आमतौर पर भीड़ कम रही, हालांकि कुछ जगहों पर लाइनें देखी गईं। इसी दिन कौशांबी में हाईवे पर डीजल टैंकर और डीसीएम की टक्कर हो गई, जिससे डीजल सड़क पर फैल गया। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाल्टियों में डीजल भरकर ले जाने लगे।

पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा

इसी तरह कानपुर में भी एक पेट्रोल टैंकर खराब होने के बाद पीछे से आई गाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टैंकर से पेट्रोल का रिसाव होने लगा और लोग बाल्टियों और ड्रम के साथ पेट्रोल भरने में जुट गए। पुलिस ने चालक की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा।

लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें

तेल कंपनियों के यूपी कोआर्डिनेटर संजय भंडारी ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है। सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने लोगों से जरूरत के मुताबिक ही ईंधन लेने की अपील की और बताया कि हमेशा की तरह सात दिन का स्टॉक मौजूद है।

पेट्रोल-डीजल की बिक्री बढ़ी

सरकार के अनुसार, पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह के कारण पिछले तीन दिनों में पूर्वी यूपी के कई जिलों में पेट्रोल की बिक्री 222% और डीजल की बिक्री 230% तक बढ़ गई थी, जिसके चलते पंपों पर लंबी लाइनें लग गई थीं।

ये भी पढ़ें- नए भारत को मिला नया तोहफा, PM मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, दिल्ली NCR की दूसरी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 March 2026 - 2:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नए भारत को मिला नया तोहफा, PM मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, दिल्ली NCR की दूसरी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी

नए भारत को मिला नया तोहफा, PM मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, दिल्ली NCR की दूसरी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी

28 March 2026 - 12:42 PM
Photo of UP News : सपा नेता ने भगवान राम और माता कौशल्या पर दिया आपत्तिजनक बयान, डिटेल में पढ़ें

UP News : सपा नेता ने भगवान राम और माता कौशल्या पर दिया आपत्तिजनक बयान, डिटेल में पढ़ें

27 March 2026 - 6:03 PM
Photo of पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, दानिश आजाद अंसारी ने की जमकर तारीफ

पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, दानिश आजाद अंसारी ने की जमकर तारीफ

27 March 2026 - 11:57 AM
Photo of दिग्विजय सिंह का अयोध्या दौरा, पहली बार किए रामलला के दर्शन, कहा- धर्म का उपयोग…

दिग्विजय सिंह का अयोध्या दौरा, पहली बार किए रामलला के दर्शन, कहा- धर्म का उपयोग…

26 March 2026 - 7:46 PM
Photo of महोबा-बांदा हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत

महोबा-बांदा हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत

26 March 2026 - 1:14 PM
Photo of लखनऊ की दुल्हन ने 9 दिन में किया ऐसा कांड, सुबह ससुराल पहुंची और शाम तक प्रेमी संग फरार

लखनऊ की दुल्हन ने 9 दिन में किया ऐसा कांड, सुबह ससुराल पहुंची और शाम तक प्रेमी संग फरार

26 March 2026 - 12:20 PM
Photo of टिक्की की मशहूर दुकान में पैरों से आलू धोते युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

टिक्की की मशहूर दुकान में पैरों से आलू धोते युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

25 March 2026 - 12:40 PM
Photo of UP News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से पिता-पुत्र की मौत, इलाके में सनसनी

UP News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से पिता-पुत्र की मौत, इलाके में सनसनी

25 March 2026 - 12:17 PM
Photo of तेज धमाके के साथ गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, कई घायल

तेज धमाके के साथ गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, कई घायल

24 March 2026 - 11:41 AM
Photo of प्रयागराज के फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज ढहा, अमोनिया गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत

प्रयागराज के फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज ढहा, अमोनिया गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत

24 March 2026 - 10:05 AM
Back to top button