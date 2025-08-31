Uttar Pradesh

लखनऊ के बेहटा बाजार में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल

Ajay Yadav31 August 2025 - 2:14 PM
Firecracker Factory :
लखनऊ के बेहटा बाजार में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, दो की मौत, कई घायल

  • लखनऊ के बेहटा बाजार में जोरदार विस्फोट
  • बारूद से भरे घर में मलबा हो गया
  • दो की मौत, छह गंभीर रूप से घायल
  • मलबे में दबे तीन लोग तलाशे जा रहे
  • पुलिस और रेस्क्यू टीम राहत में जुटी

Firecracker Factory : लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में एक घर में बारूद के विस्फोट से पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई. इस हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि दो की मौत हो चुकी है. पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और राहत-बचाव कार्य जारी है.

रविवार को लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में एक घर में जोरदार विस्फोट हुआ. यह धमाका आलम नाम के शख्स के घर में हुआ, जहां पटाखे बनाने के लिए बारूद रखा गया था. विस्फोट इतना तेज था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया. इस धमाके में बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई है.

एंबुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि धमाके में 50 वर्षीय फैक्ट्री मालिक आलम और उनकी 48 वर्षीय पत्नी मुन्नी की मौत हो गई है. इस घटना में अब तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिनमें नदीम, जैद, एरम, हूरजहां शामिल हैं. सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है. तीन लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की संभावना है, जिनकी तलाश की जा रही है.

कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई

विस्फोट की खबर मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार राहत-बचाव कार्य में लगी हुई है. फिलहाल इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और राहत कार्य में बाधा न आए.

गुडंबा इलाके में हुए इस हादसे ने पटाखों की अवैध फैक्ट्री और बारूद रखने की असुरक्षित स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटा है. धमाके के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई है और बुल्डोजर की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. जिससे मलबे से धुआं उठ रहा है. मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई. लोगों को मलबे के नजदीक जाने से रोक दिया गया है.

