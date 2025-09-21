राष्ट्रीय

आज लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, गर्भवती महिलाओं के लिए जानें जरूरी नियम और सावधानियां

Ajay Yadav21 September 2025 - 8:45 AM
Surya Grahan 2025 :
  • 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण आज लगेगा
  • धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है
  • गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें
  • धारदार चीज़ों के इस्तेमाल से बचें
  • जप-पाठ व तुलसी का प्रयोग करें

Surya Grahan 2025 : साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण आज 21 सितंबर रविवार को लगने जा रहा है. खगोलीय दृष्टि से यह एक अद्भुत घटना है, हालांकि धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

सूर्य ग्रहण के समय खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है. इस दौरान किसी भी लापरवाही से गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

गर्भवती महिलाएं रहें घर के भीतर

ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय निकलने वाली किरणें गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं. इसी कारण गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में घर के भीतर ही रहना चाहिए और बाहर जाने से परहेज करना चाहिए.

ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुओं से बचाव

ग्रहण के दौरान कैंची, चाकू या सुई जैसी धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु के शरीर पर जन्मचिह्न (कट या निशान) बनने की आशंका बताई जाती है.

ग्रहण में धार्मिक पाठ का महत्व

ग्रहण के दौरान देवी-देवताओं का स्मरण, गीता का पाठ या रामायण का पाठ करना शुभ माना गया है. इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

कुशा और तुलसी का उपयोग करें

ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी पत्र डाल दें और पानी में कुशा रख दें. यह भोजन व पानी को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाता है.

