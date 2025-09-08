फटाफट पढ़ें

कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़

गोलीबारी में सेना के तीन जवान घायल हुए

इलाके में दो से तीन आतंकी छिपे होने की आशंका

आरएस पुरा में बीएसएफ ने पाक नागरिक पकड़ा

सीमा पर सर्च ऑपरेशन और गश्त तेज की गई

Security Forces Operation : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. मिली जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाल लिया. माना जा रहा है कि इलाके में दो से तीन आतंकी छिपे हुए हैं. फिलहाल पूरे क्षेत्र को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी है.

आरएस पुरा में बीएसएफ ने पाक नागरिक पकड़ा

मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की तलाश करते समय सुरक्षाबलों के तीन जवान घायल हो गए हैं, जिनमें एक सेना के अधिकारी भी शामिल हैं. इधर, जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है. जानकारी के मुताबिक, बीएसएफ जवानों ने कल देर शाम सीमा स्तंभ के पास संदिग्ध हलचल देखी थी. तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया.

सीमा पर सर्च ऑपरेशन और गश्त तेज की गई

सुरक्षा बलों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल उसकी पहचान और सीमा पार से आने के मकसद की जांच की जा रही है. बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ के बाद ही उसके इरादों और पृष्ठभूमि को लेकर जानकारी मिल पाएगी. सीमा पर सुरक्षा को देखते हुए इलाके में गश्त और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप