तरन तारन उपचुनाव में 57 करोड़ की जब्ती

51 हजार लीटर शराब और नशे के पदार्थ बरामद

फ्रीबी बाँटने वालों पर सख़्त कार्रवाई के निर्देश

तरन तारन हलके में 1.92 लाख मतदाता दर्ज

कुल 222 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी

Punjab News : पंजाब विधानसभा की 21-तरन तारन सीट के उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 57 करोड़ 47 लाख रुपये से अधिक की जब्ती की है.

विस्तार से बताते हुए कहा गया कि हलका तरन तारन में 7 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने से लेकर 3 नवंबर तक पंजाब पुलिस ने 51,429.50 लीटर शराब (मूल्य 32 लाख 89 हजार 160 रुपये), 21,811.10 ग्राम नशीले पदार्थ (मूल्य 56 करोड़ 67 लाख 10 हजार 500 रुपये), 9 लाख 73 हजार 480 रुपये नकद, तथा 37 लाख 85 हजार 700 रुपये मूल्य का अन्य सामान जब्त किया है.

फ्रीबी बाँटने वालों पर सख़्त कार्रवाई

मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पुलिस प्रशासन को हलका तरन तारन में 24 घंटे नाकों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके, उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी या किसी अन्य प्रकार का सामान (फ्री बीज) बाँटने वालों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है.

तरन तारन हलके में 1.92 लाख मतदाता

मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि तरन तारन हलके में कुल 1,92,838 मतदाता हैं. इनमें 1,00,933 पुरुष मतदाता, 91,897 महिला मतदाता और 8 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कुल सेवा मतदाता 1,357, 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता 1,657, एनआरआई मतदाता 306, तथा दिव्यांग मतदाता 1,488 हैं. उन्होंने आगे बताया कि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के कुल 3,333 मतदाता हैं. इसके अलावा 114 मतदान केंद्र स्थानों पर कुल 222 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 60 शहरी और 162 ग्रामीण मतदान केंद्र शामिल हैं.

