बड़ी ख़बर

आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले को लेकर एक वकील की दलील, ‘सभी जीवों के प्रति करुणा हो’, जानें CJI ने क्या कहा?

Avinay Mishra13 August 2025 - 2:12 PM
1 minute read
CJI

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया. जिसमें कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के लिए कहा. इसी मुद्दे पर एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल की. CJI ने बेंच अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है. मै इसे देखता हूं.

बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई गवई के सामने एक वकील ने यह मुद्दा रखा था. उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक कुत्तों का मामला है. सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना आदेश है, जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती है. फैसला देने वाली बेंच में जस्टिस करोल भी शामिल थे. फैसले में कहा गया था कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए.

‘क्या डॉग लवर्स…’

बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों पर चिंता जताई है. दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर भेजने का निर्देश दिया था. जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सख्त लहजे में कहा था, क्या डॉग लवर्स, उन लोगों को वापस ला सकते हैं, जिनकी रेबीज की वजह से मौत हो गई.

‘कुत्तों को गोद लेकर घर में रखा जा सकता है’

एनिमल एक्टिविस्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को गोद लेकर घर में रखा जा सकता है. इसी पर कोर्ट का कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं, रातों-रात पालतू नहीं बनाया जा सकता है. कुत्ता काटने की जानकारी मिल सके, इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से हेल्पलाइन नंबर जारी के लिए बोला है. यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आवारा कुत्ते को पकड़ा जा सके और डॉग शेल्टर होम में भेजा जा सके.

यह भी पढ़ें : UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra13 August 2025 - 2:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का किया शुभारम्भ, बोले – ‘भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा’

CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का किया शुभारम्भ, बोले – ‘भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा’

13 August 2025 - 3:42 PM
Photo of भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

13 August 2025 - 10:58 AM
Photo of MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

12 August 2025 - 8:24 PM
Photo of योगी सरकार कृषि पर दे रही विशेष ध्यान, यूपी में तेजी से बढ़ी उर्वरकों की बिक्री, जानें क्या हैं आंकड़े?

योगी सरकार कृषि पर दे रही विशेष ध्यान, यूपी में तेजी से बढ़ी उर्वरकों की बिक्री, जानें क्या हैं आंकड़े?

12 August 2025 - 7:17 PM
Photo of लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

12 August 2025 - 5:43 PM
Photo of केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

12 August 2025 - 4:29 PM
Photo of प्रियंका गांधी का हमला: इजरायल पर नरसंहार का आरोप, भारत सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल

प्रियंका गांधी का हमला: इजरायल पर नरसंहार का आरोप, भारत सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल

12 August 2025 - 3:00 PM
Photo of आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

12 August 2025 - 12:25 PM
Photo of RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

9 August 2025 - 7:11 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी

8 August 2025 - 2:21 PM
Back to top button