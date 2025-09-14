फटाफट पढ़ें

Punjab News : नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में जिला पुलिस अधीक्षक को बड़ी सफलता मिली है. थाना सिटी साउथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से आधा किलो अफीम बरामद हुई है.

इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी भलविंद्र सिंह के नेतृत्व में सहायक थानेदार सरदारा सिंह इलाके में गश्त कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि पंकज कुमार तथा अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श, निवासी फिरोजपुर, अफीम बेचने का धंधा करते हैं और आज भी मोगा इलाके में घूम रहे हैं.

इसके बाद पुलिस टींम ने घल्लकलां लिंक रोड पर बताई गई लोकशन पर छापेमारी की और संदिग्ध तस्करों को मोटरसाइकिल सहित मौके पर दबोच लिया और उनसे 500 ग्राम अफीम बरामद की. इनके खिलाफ थाना सिटी साउथ, मोगा में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी भलविंद्र सिंह ने कहा कि पूछताछ के बाद कथित आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा.

