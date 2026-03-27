धर्म

रामनवमी पर खास, माउंट आबू का अनोखा रघुनाथ मंदिर, जहां भगवान राम अकेले विराजमान

Karan Panchal27 March 2026 - 7:42 PM
1 minute read
Bhagwan Rama
रामनवमी पर खास, माउंट आबू का अनोखा रघुनाथ मंदिर, जहां भगवान राम अकेले विराजमान

Bhagwan Rama : रामनवमी के मौके पर देशभर में भगवान राम की पूजा हो रही है। भारत में भगवान राम के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित रघुनाथ मंदिर अपनी अलग पहचान रखता है।

इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां भगवान राम अकेले विराजमान हैं। आमतौर पर मंदिरों में राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां होती हैं, लेकिन यहां सिर्फ भगवान राम की ही पूजा की जाती है।

संत रामानंद ने करवाया था मंदिर का निर्माण

नक्की झील के किनारे बना यह प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में संत रामानंद ने करवाया था। मंदिर की बनावट किले जैसी दिखाई देती है और इसकी दीवारों व छतों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो मेवाड़ की कला को दर्शाती है।

पूर्व दिशा की ओर है मुख

मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति करीब साढ़े तीन फीट ऊंची है और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। यहां भगवान राम बाल रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यह स्थान उनके गुरु वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है, जिनका आश्रम भी माउंट आबू में ही स्थित है।

प्रसाद के रूप में लेते हैं जल प्रसाद

मंदिर से थोड़ी दूरी पर जंगल में एक प्राचीन कुंड है, जिसे राम कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने शिक्षा पूरी करने के बाद इसी कुंड में स्नान किया था। इसलिए यह स्थान भक्तों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु कुंड का जल प्रसाद के रूप में लेते हैं और मानते हैं कि इससे कई बीमारियों से राहत मिलती है।

ये भी पढ़ें- Gujarat Politics : भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 March 2026 - 7:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मां महागौरी को इन भोगों से करें प्रसन्न, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

मां महागौरी को इन भोगों से करें प्रसन्न, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

26 March 2026 - 8:27 AM
Photo of आज मां कालरात्रि का दिन: जानें कौन सा भोग दूर करता है सभी संकट

आज मां कालरात्रि का दिन: जानें कौन सा भोग दूर करता है सभी संकट

25 March 2026 - 7:45 AM
Photo of आज छठा नवरात्र या सातवां? जानें सही तिथि और महत्व

आज छठा नवरात्र या सातवां? जानें सही तिथि और महत्व

24 March 2026 - 10:25 AM
Photo of बुंदेलखंड का रहस्यमयी ‘अबार माता’ मंदिर, हर साल बढ़ती चट्टान बनी आस्था का केंद्र

बुंदेलखंड का रहस्यमयी ‘अबार माता’ मंदिर, हर साल बढ़ती चट्टान बनी आस्था का केंद्र

21 March 2026 - 9:32 AM
Photo of उत्तराखंड में मां पूर्णागिरि के दर्शन और झूठा मंदिर की अनोखी कहानी, 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थल

उत्तराखंड में मां पूर्णागिरि के दर्शन और झूठा मंदिर की अनोखी कहानी, 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थल

19 March 2026 - 12:34 PM
Photo of हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्रि शुरू, जानें पहले दिन मां शैलपुत्री पूजा का महत्व

हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्रि शुरू, जानें पहले दिन मां शैलपुत्री पूजा का महत्व

19 March 2026 - 9:36 AM
Photo of कल से शुरु होगा चैत्र नवरात्रि, जानें चौकी और कलश स्थापना के महत्वपूर्ण नियम

कल से शुरु होगा चैत्र नवरात्रि, जानें चौकी और कलश स्थापना के महत्वपूर्ण नियम

18 March 2026 - 11:36 AM
Photo of Ujjain News : महाकाल मंदिर की 2000 साल पुरानी परंपरा का पुनरुद्धार

Ujjain News : महाकाल मंदिर की 2000 साल पुरानी परंपरा का पुनरुद्धार

17 March 2026 - 4:52 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

6 March 2026 - 3:15 PM
Photo of स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

27 February 2026 - 5:21 PM
Back to top button