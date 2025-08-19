फटाफट पढ़ें

अमेरिकी टैरिफ से यूपी के व्यापारी परेशान हैं

अखिलेश यादव ने योजना पर सवाल उठाए

भदोही, मुरादाबाद, कानपुर संकट में हैं

मदद के लिए सरकार पर दबाव बढ़ा

SIR पर बहस टली, सरकार पर तंज

UP News : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से भदोही, मुरादाबाद और कानपुर समेत तमाम कारोबारियों पर संकट आ गया है. उनकी कोई नहीं सुन रहा है.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ (ODOP) योजना पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर यूपी के व्यापारियों पर भी पड़ रहा है. जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है.

अमेरिका के टैरिफ का यूपी के कारोबार पर असर

अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका ने जब से भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाया है तब से हमारे भदोही के कार्पेट से जुड़े हुए कारोबारी, मुरादाबाद में ब्रास से जुड़े कारोबारी भी संकट में आ गए हैं. राज्य में बड़े पैमाने पर हमारा सामान अमेरिका एक्सपोर्ट होता था लेकिन, आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है?

अखिलेश यादव ने कहा कि इन व्यापारियों की मदद के लिए कौन आ रहा है? जिस सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा बजट रखा था. हम तो दिल्ली में भी होर्डिंग देखते थे. यहां के भी प्रमुख स्थानों पर उनका प्रचार चलता था. प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाकर प्रचार किया जाता था.

यूपी सरकार की योजना की अब असली परीक्षा

इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की उस स्कीम की असली परीक्षा है, जो भदोही, मुरादाबाद, कानपुर जैसे शहरों के कारोबारियों या प्रदेश के अन्य हिस्सों में टैरिफ के चलते संकट में आए व्यापार को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी. अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कठिन समय में इन व्यापारियों की मदद आखिर करेगा कौन?

अखिलेश यादव ने इस दौरान SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर भी सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर तंज करते हुए कहा कि सरकार इस पर चर्चा के लिए शायद सही ग्रह नक्षत्रों का इंतज़ार कर रही है, इसलिए सदन में इस पर बहस नहीं हो रही.

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि “एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो अलग चीजें है, सरकार शायद नक्षत्र देखकर ही SIR पर बात करेगी. हमें उम्मीद है कि अब उनके पास वैज्ञानिक और विशेषज्ञ होंगे, जिनसे वे सलाह-मशविरा करके जल्दबाजी में नक्षत्र देखकर बहस शुरू करने से बचेंगे.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप