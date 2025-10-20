Delhi NCRUncategorizedबड़ी ख़बर

Delhi pollution : फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

Amzad Khan20 October 2025 - 3:09 PM
1 minute read
Delhi pollution
दिवाली की सुबह दिल्ली में घनी धुंध और जहरीली हवा ने लोगों की सांस लेने में मुश्किलें बढ़ा दी।

New Delhi: दिल्ली का वातावरण तो पहले से ही खराब श्रेणी में रहता है, लेकिन दिवाली के समय देश की राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) काफी हद तक खराब हो जाता है। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सोमवार सुबह सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। पूरे शहर में धुंध की मोटी परत छाई रही और आसमान धुंधला दिखाई दिया।

आज सुबह (20 अक्टूबर) दिल्ली का समग्र एक्यूआई 339 दर्ज हुआ। वहीं, आनंद विहार का एक्यूआई 414 और वजीरपुर का 412 रहा, जो कि दोनों ही ‘गंभीर’ श्रेणी में पाया जाता है। लगभग 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले आंकड़ों में सामने आया कि ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता 300 से ऊपर थी। इसके अलावा पूसा (371), अशोक विहार (394) और बवाना (369) में ‘बहुत खराब’ स्तर दर्ज किया गया।

AQI 300 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 307 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। आनंद विहार और वजीरपुर में यह स्तर 400 के करीब पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ स्थिति में आता है।

दिल्ली में GRAP-2  लागू

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP-2 (Graded Response Action Plan) पहले ही लागू कर रखा है। इस तहत डीजल जेनरेटरों पर रोक, निर्माण गतिविधियों में कमी और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया गया है।

विशेषज्ञों की चेतावनी
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पटाखों और वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और रात के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। जिन लोगों को सांस या हृदय संबंधी बीमारियां हैं, वे मास्क पहनें और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।

यह भी पढ़ें http://Ludhiana Medical Helpline : लुधियाना में मेडिकल इमर्जेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan20 October 2025 - 3:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली की हवा खराब : दिवाली पर AQI 345, 34 स्टेशन रेड जोन में

दिल्ली की हवा खराब : दिवाली पर AQI 345, 34 स्टेशन रेड जोन में

21 October 2025 - 8:03 AM
Photo of Prime Video, Alexa और AWS पर तकनीकी गड़बड़ी, यूजर्स परेशान

Prime Video, Alexa और AWS पर तकनीकी गड़बड़ी, यूजर्स परेशान

20 October 2025 - 4:19 PM
Photo of JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

19 October 2025 - 8:41 AM
Photo of कावेरी अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची

कावेरी अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची

18 October 2025 - 3:26 PM
Photo of दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा और खराब, आनंद विहार में AQI 350 पार

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा और खराब, आनंद विहार में AQI 350 पार

18 October 2025 - 11:04 AM
Photo of सरहिंद स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग…यात्रियों की सूझबूझ ने टला बड़ा हादसा

सरहिंद स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग…यात्रियों की सूझबूझ ने टला बड़ा हादसा

18 October 2025 - 10:56 AM
Photo of दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

15 October 2025 - 11:51 AM
Photo of हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

13 October 2025 - 9:08 PM

XML-RPC Test Post

13 October 2025 - 4:05 PM
Photo of ‘लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए….’, दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान  

‘लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए….’, दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान  

12 October 2025 - 5:09 PM
Back to top button