New Delhi: दिल्ली का वातावरण तो पहले से ही खराब श्रेणी में रहता है, लेकिन दिवाली के समय देश की राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) काफी हद तक खराब हो जाता है। इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सोमवार सुबह सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। पूरे शहर में धुंध की मोटी परत छाई रही और आसमान धुंधला दिखाई दिया।

आज सुबह (20 अक्टूबर) दिल्ली का समग्र एक्यूआई 339 दर्ज हुआ। वहीं, आनंद विहार का एक्यूआई 414 और वजीरपुर का 412 रहा, जो कि दोनों ही ‘गंभीर’ श्रेणी में पाया जाता है। लगभग 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले आंकड़ों में सामने आया कि ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता 300 से ऊपर थी। इसके अलावा पूसा (371), अशोक विहार (394) और बवाना (369) में ‘बहुत खराब’ स्तर दर्ज किया गया।

AQI 300 के पार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 307 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। आनंद विहार और वजीरपुर में यह स्तर 400 के करीब पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ स्थिति में आता है।

दिल्ली में GRAP-2 लागू

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP-2 (Graded Response Action Plan) पहले ही लागू कर रखा है। इस तहत डीजल जेनरेटरों पर रोक, निर्माण गतिविधियों में कमी और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया गया है।

विशेषज्ञों की चेतावनी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पटाखों और वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और रात के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। जिन लोगों को सांस या हृदय संबंधी बीमारियां हैं, वे मास्क पहनें और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।

