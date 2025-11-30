राष्ट्रीय

SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

Shanti Kumari30 November 2025 - 7:35 PM
SIR Process : देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया की समय सीमा को चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 11 दिसंबर 2025 तय की गई है, जो पहले 4 दिसंबर थी। इसी तरह, केरल में भी मतदाता सूची में सुधार के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है।

चुनाव आयोग ने बताया कि दोनों राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) संशोधन देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। आयोग ने कहा कि नए शेड्यूल के तहत 11 दिसंबर तक पोलिंग स्टेशनों को व्यवस्थित किया जाएगा और आवश्यक सुधार कार्य पूरे किए जाएंगे। 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की प्रक्रिया चलेगी। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। इसके बाद नागरिक 15 जनवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी गणना फॉर्म और दावों-आपत्तियों पर निर्णय लेंगे और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 12 फरवरी को नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

BLOs के लिए राहत

निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से बूथ स्तर अधिकारी (BLOs) को महत्वपूर्ण राहत मिली है। कई BLOs अभी तक गणना फॉर्म जमा कराने और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। समय सीमा बढ़ने से उन्हें सभी फॉर्म सही तरीके से दर्ज करने और प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का पर्याप्त समय मिल गया है।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और अपडेटेड बनाना है। समय सीमा बढ़ने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य नागरिक अपनी पहचान और मतदाता पंजीकरण सही तरीके से कर सकें। इसके साथ ही फॉर्म भरने में किसी से भी हुई गलती को सुधारने का अवसर मिले। इसके अलावा चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों और BLOs से अनुरोध किया है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग दें और तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे करें।

