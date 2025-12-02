Other Statesराज्य

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ‘पावर ब्रेकफास्ट’ बैठक, सत्ता हस्तांतरण पर विवाद जारी

Karnataka News : कर्नाटक में नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को दूसरी बार नाश्ते पर मुलाकात की. राज्य के दो प्रमुख नेताओं की यह मुलाकात अब ‘पावर ब्रेकफास्ट” के रूप में चर्चा में है. सामान्य हालात में यह मुलाकात साधारण लग सकती थी, लेकिन इस बार राजनीतिक परिस्थितियाँ काफी अलग हैं.

सीएम पद पर नेताओं की नाश्ते पर बैठक

साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में खींचतान में रहे दोनों कांग्रेस नेता इस बार इटली, देसी स्टाइल की चिकन करी और कॉफी पर मिले और अपने मतभेदों पर बातचीत की. हालांकि बैठक का नतीजा अभी अनिश्चित है. बैठक के दौरान सिद्धारमैया ने बताया कि दोनों नेताओं ने अगले सप्ताह होने वाले विधानसभा सत्र पर चर्चा की थी, साथ ही उन्होंने इशारा किया कि अगर पार्टी हाईकमान कहे तो वे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं.

कांग्रेस नेता दिल्ली में कोर नेतृत्व से मुलाकात करेंगे

सिद्धारमैया ने कहा, “हम दोनों पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे, खासकर जब वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का हो.” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों नेताओं को अगले सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को दिल्ली बुलाया जा सकता है, जहां वे कांग्रेस के कोर नेतृत्व से मिलेंगे. योजना के मुताबिक, विधानसभा के स्थगित होने के बाद दोनों नेता बेलगावी से दिल्ली रवाना होंगे.

विवाद अभी खत्म नहीं

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद कहा, “पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, कांग्रेस में हम एक हैं. आज मैंने सीएम को अपने आवास पर नाश्ते पर आमंत्रित किया. हमने कांग्रेस के विजन के तहत राज्य के बेहतर शासन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.” हालांकि, दोनों नेताओं के बीच सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत हुई, लेकिन किसी तारीख पर सहमति नहीं बन सकी, जिससे साफ है कि विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है.

