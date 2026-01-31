Sharad Pawar Statement : महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की खबरों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. बारामती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से ही मिली. बता दें कि शरद पवार और अजित पवार ने 17 जनवरी को गोविंदबाग में एक बैठक की थी.

वहीं, वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि दोनों गुटों को एकजुट करना उनके दिवंगत भतीजे अजित पवार की इच्छा थी, और वे इस बारे में आशावादी थे, उन्होंने कहा, ‘अब हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए. अजित पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी. विलय की तारीख भी तय हो गई थी – यह 12 तारीख (फरवरी) को तय था. दुर्भाग्य से, अजित उससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए.’

शपथ की जानकारी मीडिया से मिली

शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या पवार परिवार से कोई इस शपथ समारोह में शामिल होगा, तो उन्होंने कहा, ‘हमें शपथ ग्रहण के बारे में नहीं पता. हमें इसके बारे में खबरों से पता चला. मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है,’ उन्होंने कहा कि यह फैसला एनसीपी ने लिया होगा, उन्होंने आगे कहा, ‘प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ लोगों ने पहल की. इन लोगों ने कुछ फैसला किया होगा.’

विलय और एनडीए की खबरें मीडिया की बातें

एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पार्टी और अजित पवार गुट का विलय प्रक्रिया में था, लेकिन अजित पवार का निधन हो गया. विलय और एनडीए में शामिल होने पर सवाल पर शरद पवार ने कहा, “यह सब मीडिया की बातें हैं, वास्तविकता में कुछ नहीं.”

वहीं जब शरद पवार से मीडियाकर्मियों ने पूछा कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की स्थिति में वह एनडीए का हिस्सा बनने पर विचार करेंगे, तो शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि, ‘यह सब आपकी तरफ (मीडिया) चल रहा है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है.’

शरद पवार ने अजित पवार को याद किया

बातचीत के दौरान शरद पवार ने दिवंगत नेता अजित पवार को याद करते हुए भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि अजित पवार एक सक्षम और समर्पित नेता थे, जो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे और हमेशा न्याय दिलाने के लिए काम करते थे. शरद पवार के अनुसार, बारामती की जनता ने हमेशा अजित पवार का साथ दिया और वे अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा कि उनके निधन से सभी को दुख हुआ है लेकिन अब जो स्थिति बनी है, उसमें मजबूती से आगे बढ़ना है.

शरद पवार ने कहा कि, ‘हमें लोगों के दुख-दर्द को कम करने के लिए काम करना होगा और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाना होगा, जिनके साथ उन्होंने सेवा की,’ उन्होंने भरोसा जताया कि उनके परिवार की नई पीढ़ी जरूर उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगी.

