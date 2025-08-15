फटाफट पढ़ें

पंजाब में स्वतंत्रता दिवस सुरक्षा के लिए अधिकारी तैनात

अधिकारी जिलों में सुरक्षा की निगरानी करेंगे

भीड़ वाले स्थानों पर तलाशी अभियान तेज

नशा विरोधी अभियान में 84 तस्कर गिरफ्तार

नशे से लड़ने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत बनाया गया है. इसके तहत, प्रत्येक पुलिस जिले में स्पेशल डीजीपी, एडीजीपी और आईजी स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो अपने-अपने जिलों में सभी पुलिस व सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों के अनुसार, ये वरिष्ठ अधिकारी फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान अधिकारियों व बलों को ब्रीफ करने के साथ-साथ, जिलों में चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे, अन्य सभी आयोजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक निवारक उपायों को लागू करेंगे.

स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर दी जानकारी

स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला, जो पटियाला में सुरक्षा प्रबंधों की देखरेख करेंगे, ने कहा कि पंजाब पुलिस स्वतंत्रता दिवस के सुचारू और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने बताया कि राज्यभर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सभी फील्ड यूनिटों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने आगे कहा कि पखवाड़े के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों के अंतर्गत, पुलिस टीमों ने आज लगातार दूसरे दिन भी भीड़-भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. इन टीमों ने राज्यभर के होटलों/सरायों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बाज़ारों, शॉपिंग मॉलों और सार्वजनिक पार्कों की व्यापक जांच की.

4.8 किलो हेरोइन, 40 किलो भूकी बरामद

इसके अतिरिक्त, नशा विरोधी घेराबंदी और तलाशी अभियान (सी ए एस ओ) को 166वें दिन भी जारी रखते हुए, पुलिस ने 399 स्थानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान 52 एफआईआर दर्ज कर 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस प्रकार, पिछले 166 दिनों में कुल 25,806 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है. स्पेशल डीजीपी ने बताया कि इस छापेमारी में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 4.8 किलोग्राम हेरोइन, 40 किलोग्राम भूकी और 4.90 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है.

नशा खत्म करने की तीन-स्तरीय रणनीति

उन्होंने बताया कि 76 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में, 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में कार्रवाई की और दिनभर चले इस अभियान के दौरान 434 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई. स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति—एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी)—लागू की है. ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के तहत, पंजाब पुलिस ने आज 40 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप