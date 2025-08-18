फटाफट पढ़ें

दिल्ली स्कूलों को फिर बम की धमकी मिली

केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को फेल कहा

आतिशी ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाया

आप नेताओं ने ठोस कार्रवाई की मांग की

अब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया

Delhi News : दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की चार इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है. “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने द्वारका स्थित दो स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बच्चों और पैरेंट्स की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए भाजपा की चारों इंजन को दिल्ली में फेल बताया है. साथ ही, बार-बार स्कूलों को मिल रही धमकी के बावजूद आज तक एक भी आरोपी के न पकड़े जाने और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भी भाजपा की सरकार को आड़े हाथ लिया है.

दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका समेत द्वारका के कई स्कूलों को आज फिर बम की धमकियां मिली हैं. दिल्ली के स्कूलों को बार-बार धमकियाँ मिलती हैं लेकिन आज तक न कोई पकड़ा गया है, न कोई कार्रवाई हुई है. भाजपा से ना तो दिल्ली संभल रही है, ना ही दिल्ली की क़ानून- व्यवस्था. भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं.

केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जताई चिंता

“आप” की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की मिल रही धमकियों को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने एक्स पर कहा कि स्कूलों में धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है. फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं. दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है? बच्चे, अभिभावक खौफ में हैं लेकिन भाजपा की चार इंजन की सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम है.

“आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक्स पर कहा कि पिछले 2 साल से दिल्ली के स्कूलों को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन अमित शाह जी की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही.

एक भी आरोपी को नहीं मिली सजा

“आप” नेता जस्मीन शाह ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में स्कूलों में इस तरह की आतंकी धमकियां पिछले एक दशक से आम बात हो गई हैं. आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिल पाई है. अगर मोदी सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो देश की सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?

स्कूलों की सुरक्षा चिंता का विषय

उधर, एमसीडी में “आप” के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने एक्स पर कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका समेत कई स्कूलों को आज एक बार फिर बम की धमकी मिली है. यह कोई पहली घटना नहीं है. दिल्ली के स्कूल लगातार धमकियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन न अब तक कोई दोषी पकड़ा गया, न कोई ठोस कार्रवाई हुई. भाजपा की 4 इंजन सरकार से न दिल्ली संभल रही है, न ही राजधानी की कानून-व्यवस्था. दिल्ली में भाजपा की सरकारें पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी हैं.

