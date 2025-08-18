Delhi NCR

स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा की चार इंजन की सरकारें दिल्ली में फेल : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

Ajay Yadav18 August 2025 - 1:22 PM
2 minutes read
Delhi News :
स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा की चार इंजन की सरकारें दिल्ली में फेल- AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली स्कूलों को फिर बम की धमकी मिली
  • केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को फेल कहा
  • आतिशी ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाया
  • आप नेताओं ने ठोस कार्रवाई की मांग की
  • अब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया

Delhi News : दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की चार इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है. “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं ने द्वारका स्थित दो स्कूलों और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बच्चों और पैरेंट्स की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताते हुए भाजपा की चारों इंजन को दिल्ली में फेल बताया है. साथ ही, बार-बार स्कूलों को मिल रही धमकी के बावजूद आज तक एक भी आरोपी के न पकड़े जाने और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भी भाजपा की सरकार को आड़े हाथ लिया है.

दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका समेत द्वारका के कई स्कूलों को आज फिर बम की धमकियां मिली हैं. दिल्ली के स्कूलों को बार-बार धमकियाँ मिलती हैं लेकिन आज तक न कोई पकड़ा गया है, न कोई कार्रवाई हुई है. भाजपा से ना तो दिल्ली संभल रही है, ना ही दिल्ली की क़ानून- व्यवस्था. भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं.

केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जताई चिंता

“आप” की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की मिल रही धमकियों को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने एक्स पर कहा कि स्कूलों में धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है. फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं. दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है? बच्चे, अभिभावक खौफ में हैं लेकिन भाजपा की चार इंजन की सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम है.

“आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक्स पर कहा कि पिछले 2 साल से दिल्ली के स्कूलों को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन अमित शाह जी की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही.

एक भी आरोपी को नहीं मिली सजा

“आप” नेता जस्मीन शाह ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में स्कूलों में इस तरह की आतंकी धमकियां पिछले एक दशक से आम बात हो गई हैं. आज तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिल पाई है. अगर मोदी सरकार राष्ट्रीय राजधानी के बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकती, तो देश की सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?

स्कूलों की सुरक्षा चिंता का विषय

उधर, एमसीडी में “आप” के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने एक्स पर कहा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका समेत कई स्कूलों को आज एक बार फिर बम की धमकी मिली है. यह कोई पहली घटना नहीं है. दिल्ली के स्कूल लगातार धमकियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन न अब तक कोई दोषी पकड़ा गया, न कोई ठोस कार्रवाई हुई. भाजपा की 4 इंजन सरकार से न दिल्ली संभल रही है, न ही राजधानी की कानून-व्यवस्था. दिल्ली में भाजपा की सरकारें पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी हैं.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 August 2025 - 1:22 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची

DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची

18 August 2025 - 9:27 AM
Photo of झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

18 August 2025 - 8:56 AM
Photo of AAP का BJP पर आरोप, सफाईकर्मियों और शिक्षकों पर दबाव बनाकर रैली में ले गई भाजपा

AAP का BJP पर आरोप, सफाईकर्मियों और शिक्षकों पर दबाव बनाकर रैली में ले गई भाजपा

17 August 2025 - 9:16 PM
Photo of रैली में शिक्षकों को ताली बजाने के लिए बुलाने पर भड़का AAP का गुस्सा, कहा- BJP का शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं

रैली में शिक्षकों को ताली बजाने के लिए बुलाने पर भड़का AAP का गुस्सा, कहा- BJP का शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं

17 August 2025 - 5:58 PM
Photo of आवारा कुत्तों की सुरक्षा को लेकर लोग एकजुट होने को तैयार, परंतु बीजेपी की रैली में जाने को तैयार नहीं : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

आवारा कुत्तों की सुरक्षा को लेकर लोग एकजुट होने को तैयार, परंतु बीजेपी की रैली में जाने को तैयार नहीं : AAP नेता सौरभ भारद्वाज

17 August 2025 - 3:54 PM
Photo of दिल्ली में भाजपा सरकार जनता के वोट से नहीं, बल्कि वोट चोरी से बनी है : AAP नेता संजीव झा

दिल्ली में भाजपा सरकार जनता के वोट से नहीं, बल्कि वोट चोरी से बनी है : AAP नेता संजीव झा

17 August 2025 - 3:35 PM
Photo of दिल्ली वालों को आज बारिश के साथ उमस करेगी परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली वालों को आज बारिश के साथ उमस करेगी परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

17 August 2025 - 7:41 AM
Photo of नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

16 August 2025 - 8:39 PM
Photo of अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर और प्रभाव

अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर और प्रभाव

16 August 2025 - 6:14 PM
Photo of दिल्ली जलभराव पर AAP का भाजपा पर तीखा वार, कहा- चार इंजन की सरकार बनी है आफत

दिल्ली जलभराव पर AAP का भाजपा पर तीखा वार, कहा- चार इंजन की सरकार बनी है आफत

15 August 2025 - 8:32 PM
Back to top button