तलाक के 4 साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से रचाई शादी, शेयर की अनसीन तस्वीरें

Shanti Kumari1 December 2025 - 4:48 PM
1 minute read
Samantha Ruth Prabhu wedding

 

Samantha Ruth Prabhu wedding : सालों की अटकलों और इंतजार के बाद आखिरकार सामंथा रुथ प्रभु और द फैमिली मैन के को-क्रिएटर राज निदिमोरु ने शादी कर ली है। यह दोनों की दूसरी शादी है। शादी को बेहद निजी रखा गया और इसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार ही शामिल हुए। समारोह में दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और फैंस के लिए अपने खुशियों भरे पलों की झलक सोशल मीडिया पर साझा की।

सामंथा का स्टाइलिश और फ्रेश लुक

सामंथा इस शादी में लाल साड़ी और सुनहरे जरी बॉर्डर वाले ब्लाउज में नजर आईं। उनका ब्लाउज बंद गले का था और आंचल खुला रखा गया था, जिससे उनका लुक पहली शादी की तुलना में अधिक फ्रेश, मॉडर्न और स्टाइलिश लग रहा था। मेकअप की बात करें तो सामंथा ने हल्का और नेचुरल लुक चुना। उनके बाल बन में सेट किए गए थे और सफेद गजरा से सजाए गए थे। यह नेचुरल लुक उनके लाल जोड़े और सुनहरी ज्वेलरी के साथ परफेक्ट बैलेंस बना रहा था।

ज्वेलरी सिंपल लेकिन गॉर्जियस

इस बार सामंथा ने गले में कंदन का हेवी कोचर सेट, कानों में झुमकियां और हाथों में गोल्ड कंगन पहनकर अपने लुक को सिंपल लेकिन बेहद क्लासी बनाया। पहले की शादी में उन्होंने टेंपल ज्वेलरी और मांग टीका पहना था, जो काफी ट्रेडिशनल और लग्ज़री नजर आता था।

सोशल मीडिया पर खुशियों भरे पल

शादी के मौके पर सामंथा ने अपनी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर कीं। फैंस उनकी खुशी और स्टाइल का जमकर मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और दोनों की शादी को यादगार बना रही हैं।

शादी का निजी अंदाज

राज और सामंथा की यह दूसरी शादी है। समारोह में केवल करीबी लोग शामिल थे, जिससे यह इवेंट बेहद निजी और खास बना। दोनों ने अपने खुशियों भरे पल फैंस के साथ साझा किए और स्टाइल, खुशी और खूबसूरत लुक ने इस शादी को यादगार बना दिया।

