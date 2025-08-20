Delhi NCRबड़ी ख़बरराज्य

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों किया वारदात?

CM Rekha Gupta Attack : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले ने राजधानी की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना बुधवार सुबह उस समय हुई जब सीएम अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. इसी दौरान एक शख्स ने अचानक उन पर हमला करने की कोशिश की.

आरोपी राजकोट का निवासी

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और उसकी उम्र लगभग 41 साल है. बताया जा रहा है कि उसके किसी परिचित को जेल से छुड़ाने की अर्जी लेकर वह मुख्यमंत्री के पास आया था. बातचीत के दौरान अचानक उसने सीएम रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की. इसी बीच धक्का-मुक्की हुई और सीएम का सिर मेज के कोने से टकरा गया.

सचदेवा ने दिया बयान

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घटना का पूरा ब्योरा देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उस समय जनता की समस्याएं सुन रही थीं. अचानक आरोपी ने कागज रखे और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सचदेवा ने साफ किया कि सीएम पर न तो थप्पड़ मारा गया और न ही पत्थर फेंका गया. इस तरह की अफवाहें गलत हैं.

सीएम की हालत स्थिर

डॉक्टरों के अनुसार मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है. उन्हें हल्का सदमा लगा है लेकिन गंभीर चोट नहीं आई. सचदेवा ने बताया कि उन्होंने खुद सीएम से मुलाकात की है. रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि वह मजबूत महिला हैं और दिल्ली के लोगों के प्रति उनका कमिटमेंट अटूट है. वह अपने रोजमर्रा के कामकाज और जनसुनवाई को किसी भी हालत में रोकेंगी नहीं.

पुलिस जांच जारी

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसका मकसद क्या था और वह यहां तक कैसे पहुंचा. सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं.

इस पूरे मामले ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं बल्कि यह भी दिखाया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चुनौतियों के बावजूद जनता से जुड़ने और अपना काम जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.

