Attack Reaction : बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय में एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया. इस हमले में मुख्यमंत्री के सिर में हल्की चोट आई है. इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की है.

आतिशी ने रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की

पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता पर हुए हमले की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, ‘दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. लोकतंत्र में विरोध और असहमति की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

देवेंद्र यादव ने सीएम पर हमले की कड़ी निंदा की

वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि अगर सीएम ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है. देवेंद्र यादव ने कहा, “यह घटना बेहत दुखद है. मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की प्रतिनिधि हैं और इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है.

