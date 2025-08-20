Delhi NCR

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

Ajay Yadav20 August 2025 - 11:19 AM
1 minute read
Attack Reaction :
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

फटाफट पढ़ें :

  • दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ
  • हमला जनसुनवाई के दौरान हुआ
  • सीएम को हल्की चोट आई है
  • आतिशी ने हिंसा की निंदा की
  • कांग्रेस ने सुरक्षा पर सवाल उठाए

Attack Reaction : बुधवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय में एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया. इस हमले में मुख्यमंत्री के सिर में हल्की चोट आई है. इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की है.

आतिशी ने रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की

पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने रेखा गुप्ता पर हुए हमले की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा, ‘दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. लोकतंत्र में विरोध और असहमति की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

देवेंद्र यादव ने सीएम पर हमले की कड़ी निंदा की

वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि अगर सीएम ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है. देवेंद्र यादव ने कहा, “यह घटना बेहत दुखद है. मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की प्रतिनिधि हैं और इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है.

यह भी पढ़ें : जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 August 2025 - 11:19 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान घटी घटना

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान घटी घटना

20 August 2025 - 9:52 AM
Photo of उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

19 August 2025 - 7:22 PM
Photo of भाजपा सरकार पहले प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में काला कानून लाई, अब पैरेंट्स को सवाल भी पूछने नहीं दे रही : मनीष सिसोदिया

भाजपा सरकार पहले प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में काला कानून लाई, अब पैरेंट्स को सवाल भी पूछने नहीं दे रही : मनीष सिसोदिया

19 August 2025 - 6:53 PM
Photo of ‘तिरंगे पर व्यापार, तिरंगे पर घोटाला…’, AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

‘तिरंगे पर व्यापार, तिरंगे पर घोटाला…’, AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

19 August 2025 - 6:36 PM
Photo of संजय सिंह का चुनाव आयोग पर आरोप, शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं की कार्रवाई, दी जांच की चुनौती

संजय सिंह का चुनाव आयोग पर आरोप, शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं की कार्रवाई, दी जांच की चुनौती

18 August 2025 - 9:25 PM
Photo of आतिशी का सीएम को पत्र, भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्लीवाले

आतिशी का सीएम को पत्र, भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्लीवाले

18 August 2025 - 8:50 PM
Photo of दिल्ली में पीएम मोदी की रैली फ्लॉप? AAP ने BJP पर लगाया कर्मचारियों को जबरन रैली में भेजने का आरोप

दिल्ली में पीएम मोदी की रैली फ्लॉप? AAP ने BJP पर लगाया कर्मचारियों को जबरन रैली में भेजने का आरोप

18 August 2025 - 6:58 PM
Photo of आप विधायक संजीव झा ने CM को लिखी चिट्ठी, पूछा पीएम की रैली में MCD कर्मचारियों को किसने भेजा? जांच हो

आप विधायक संजीव झा ने CM को लिखी चिट्ठी, पूछा पीएम की रैली में MCD कर्मचारियों को किसने भेजा? जांच हो

18 August 2025 - 6:48 PM
Photo of सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

18 August 2025 - 1:54 PM
Photo of स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा की चार इंजन की सरकारें दिल्ली में फेल : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा की चार इंजन की सरकारें दिल्ली में फेल : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

18 August 2025 - 1:22 PM
Back to top button