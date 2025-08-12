Delhi NCRमौसम

बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में रातभर झमाझम बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल

Ajay Yadav12 August 2025 - 8:10 AM
Weather Updates :
बारिश का रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में रातभर झमाझम बारिश, जानें मौसम का ताजा हाल

  • कई हिस्सों में बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा
  • दिल्ली-NCR में जलभराव, बारिश जारी
  • उत्तराखंड में भारी बारिश, यात्रा रोकी
  • बिहार में नदियां उफान पर, जल जमाव
  • हर्षिल में कृत्रिम झील टूटने का खतरा

Weather Updates : देश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देर रात से बारिश हो रही है. लगातार बारिश के कारण कई राज्यों की नदियां उफान पर हैं.

यूपी, उत्तराखंड और बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है. दिल्ली-एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है. उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है. बारिश के चलते उत्तराखंड में मौसम विभाग ने लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. उत्तरकाशी के हर्षिल को प्रशासन खाली करवाने में जुटा हुआ है. यहां आर्टिफिशिएल झील के टूटने का खतरा मंडरा रहा है.

मौसम विभाग ने अधिक बारिश का अनुमान जताया

दिल्ली में कल पूरी रात जमकर बारिश हुई. बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया. दिल्ली के मिंटो रोड, मोती बाग इलाके में जल जमाव हो गया है. आज सुबह भी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अभी और बारिश होने का अनुमान जताया है.

वहीं बिहार में गंगा और कोसी सहित कई नदियां उफान पर हैं. पटना, भागलपुर, बेगूसराय समेत 7 जिलों में जल जमाव है. नवगछिया में 15 करोड़ की लागत से बना रिंग बांध का 70 फीसदी हिस्सा बह गया है. पटना के 7 प्रखंडों की 24 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं. बेगूसराय में 137 से अधिक स्कूलों को 14 अगस्त तक बंद करने का ऐलान किया गया है.

उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इसी के मद्देनजर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को 14 अगस्त तक, यानी अगले तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश भर के कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है.

