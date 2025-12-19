Other Statesराज्य

घाटकोपर में पानी की समस्या सुलझाने के बाद राम कदम ने कटवाए बाल, समर्थकों ने मनाया जश्न

Maharashtra News :
घाटकोपर में पानी की समस्या सुलझाने के बाद राम कदम ने कटवाए बाल, समर्थकों ने मनाया जश्न

Maharashtra News : महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और घाटकोपर पश्चिम विधानसभा से विधायक राम कदम ने गुरुवार को चार साल के बाद अपने बाल कटवाए. इस अवसर पर उनके समर्थकों की भी बड़ी संख्या मौजूद थी, जो ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते रहे.

चार साल पहले बीजेपी नेता राम कदम ने जनता से वादा किया था कि जब तक घाटकोपर में पानी की आपूर्ति की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक वे अपने बाल नहीं कटवाएंगे. राम कदम ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने घाटकोपर की पानी की समस्या का समाधान कर दिया है. अब पूरे घाटकोपर में पानी की नियमित आपूर्ति हो रही है.

घाटकोपर में पानी की आपूर्ति पर जताई खुशी

बाल कटवाते समय राम कदम ने माइक लेकर अपने समर्थकों को संबोधित किया और घाटकोपर में पानी की आपूर्ति पर अपनी खुशी व्यक्त की, उन्होंने बताया कि यहां दो करोड़ लीटर से अधिक क्षमता वाले पानी के टैंक बनाए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि भांडुप से एक नई पानी की लाइन भी जोड़ी गई है.

घाटकोपर में 2.07 करोड़ लीटर के पानी के टैंकर

बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि पांच साल पहले मैंने देखा था कि पहाड़ी क्षत्रों में पानी की सप्लाई कैसे होती है. आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहां करीब दो करोड़ और सात लाख लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक बनाए जाने वाले हैं, उन्होंने आगे कहा कि भांडुप से घाटकोपर तक आने वाली पाइपलाइन करीब तीन फीट चौड़ी और चार किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है.

राम कदम तीन बार घाटकोपर से विधायक

बता दें कि राम कदम ने 2024 के विधानसभा चुनावों में घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र से 73,171 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी शिवसेना (UBT) के संजय दत्तात्रेय भालेराव को हराया था. राम कदम 2009 में पहली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के टिकट पर विधायक बने थे और अब तक इस विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक चुने जा चुके हैं.

