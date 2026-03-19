Rajasthan

Rajasthan News : पहला टाइगर वेटनरी हॉस्पिटल बनकर तैयार, विश्वस्तरीय सुविधाओं से होगा लैस

Karan Panchal19 March 2026 - 5:22 PM
2 minutes read
Rajasthan News
Rajasthan News : पहला टाइगर वेटनरी हॉस्पिटल बनकर तैयार, विश्वस्तरीय सुविधाओं से होगा लैस

Rajasthan News : राजस्थान के सवाई माधोपुर में राज्य का पहला वेटनरी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बनाया गया यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अस्पताल में बाघों सहित अन्य जंगली जीवों के लिए विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है माधोपुर जिला

माधोपुर जिला राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां सालभर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। रणथंभौर में बाघों और वन्यजीवों को खुले में घूमते देखना पर्यटकों को पसंद आता है। जिले की स्थापना 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई सिंह प्रथम ने की थी।

24 घंटे में मिलेगी जांच रिपोर्ट

पहले वन्यजीवों का सैंपल इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा जाता था इससे रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते थे, और केवल एक ही वेटनरी डॉक्टर होता था और इलाज सुविधा भी सीमित थी। अब अस्पताल के बन जाने से 24 घंटे में ही रिपोर्ट मिल सकेगी, उपचार व्यवस्था में सुधार होगा।

साथ ही पोस्टमार्टम से अन्य बीमारियों का भी पता चल सकेगा। वन विभाग ने बताया कि लगभग 30 लाख रुपए की लागत से जोन नं 6 में राजबाग वन चौकी के पास अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल में फारेंसिक परीक्षण के लिए आधुनिक लैब भी बनाई जाएगी।

आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने रणथंभौर के लिए करीब 4 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इस बजट से आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल एक्स रे मशीन, ट्रीटमेंट यूनिट, पोस्टमार्टम कक्ष, वेटनरी डॉक्टर कक्ष जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। साथ ही छोटे वन्यजीवों के लिए पिंजरे की भी व्यवस्था होगी। इससे बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जीवों को तुरंत इलाज मिल सकेगा।

अस्पताल में दो बाड़े भी तैयार किए गए हैं। उपचार के दौरान निगरानी के लिए वन्यजीवो को यहां रखा जा सकेगा। पहले इलाज के बाद जीवों को जंगल में छोड़ दिया जाता था, इससे बार-बार बेहोश होने का खतरा बना रहता था। अब यह समस्या दूर हो जाएगी। वन विभाग के अनुसार, वेटनरी अस्पताल, वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

ये भी पढ़ें- IAS डॉ. रवि मित्तल बने PMO के डेप्युटी सेक्रेटरी, संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 March 2026 - 5:22 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल

मधुमक्खियों का डबल अटैक, अंतिम संस्कार के दौरान फिर हमला, 2 की मौत, 50 घायल

19 March 2026 - 1:27 PM
Photo of पंजाब द्वारा राजस्थान सरकार से दशकों से पानी के इस्तेमाल बकाया वसूला जायेगा – CM भगवंत मान

पंजाब द्वारा राजस्थान सरकार से दशकों से पानी के इस्तेमाल बकाया वसूला जायेगा – CM भगवंत मान

19 March 2026 - 10:46 AM
Photo of राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

18 March 2026 - 1:53 PM
Photo of राजस्थान सीएम शर्मा ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लगाए आरोप

राजस्थान सीएम शर्मा ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लगाए आरोप

18 March 2026 - 12:52 PM
Photo of राजस्थान में संक्रामक बीमारी के खिलाफ महाअभियान, 2 करोड़ से ज्यादा पशुओं को लगेगा टीका

राजस्थान में संक्रामक बीमारी के खिलाफ महाअभियान, 2 करोड़ से ज्यादा पशुओं को लगेगा टीका

17 March 2026 - 5:36 PM
Photo of राजस्थान के हनुमानगढ़ में बस-ट्रक की टक्कर, 5 की मौत, कई घायल

राजस्थान के हनुमानगढ़ में बस-ट्रक की टक्कर, 5 की मौत, कई घायल

17 March 2026 - 1:37 PM
Photo of जैसलमेर में कैरेकल की हत्या फिर जलाया शव, वीडियो के आधार पर तीन आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर में कैरेकल की हत्या फिर जलाया शव, वीडियो के आधार पर तीन आरोपी गिरफ्तार

17 March 2026 - 12:16 PM
Photo of Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक जल्द होंगे रिहा, लद्दाख में शांति बनाए रखने का सरकार का प्रयास

Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक जल्द होंगे रिहा, लद्दाख में शांति बनाए रखने का सरकार का प्रयास

14 March 2026 - 3:43 PM
Photo of कोटा में शादी समारोह से लौटते समय छात्र की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

कोटा में शादी समारोह से लौटते समय छात्र की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

11 March 2026 - 9:11 AM
Photo of राजस्थान में शादी करना हो जाएगा महंगा? कॉमर्शियन सिलेंडर पर रोक से बढ़ी मुश्किलें

राजस्थान में शादी करना हो जाएगा महंगा? कॉमर्शियन सिलेंडर पर रोक से बढ़ी मुश्किलें

10 March 2026 - 4:32 PM
Back to top button