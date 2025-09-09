फटाफट पढ़ें

कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट

11 सितंबर से भारी बारिश की संभावना

लखनऊ में बारिश से जलभराव और जाम

22 जिलों में गरज-चमक की चेतावनी

तापमान गिरा, 8.8 मिमी बारिश दर्ज

UP Weather : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा है. सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी और तराई क्षेत्रों के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए मंगलवार को पूर्वी और तराई क्षेत्र के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ समेत 22 जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है. वहीं दक्षिणी जिलों जैसे सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी में भी गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है.

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 सितंबर से मानसूनी ट्रफ रेखा दोबारा उत्तर की ओर खिसकेगी और तराई में मध्यम से भारी बारिश होगी.

लखनऊ में बारिश से जलभराव और जाम

राजधानी में सोमवार को सुबह होते ही रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो दोपहर तक जारी रहा. इस बारिश के चलते शहर की कई सड़कों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. जलभराव के कारण कई इलाकों में घंटों जाम लगा रहा. खास बात ये रही कि मौसम विभाग ने छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई थी. लेकिन दिनभर बादल जमकर बरसे. बारिश रूकने के बाद भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही. इस कारण दिन के तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना रहा.

तापमान गिरा, 8.8 मिमी बारिश दर्ज

मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को भी लखनऊ में हल्की फुहारें पड़ने की संभावना है. इसके बाद उमस भरी गर्मी का दौर शुरू होगा. बुधवार से अगले तीन दिन मौसम के शुष्क रह सकता हैं. सोमवार शाम 5:30 बजे तक लखनऊ में 8.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. दिन का अधिकतम तापमान 2.7 डिगी सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 33 डिग्री सेल्सियस रहा. जबिक न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़त के साथ 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

