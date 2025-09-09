Uttar Pradeshमौसम

आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 11 सितंबर से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी

Ajay Yadav9 September 2025 - 8:50 AM
2 minutes read
UP Weather :
आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 11 सितंबर से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी

फटाफट पढ़ें

  • कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट
  • 11 सितंबर से भारी बारिश की संभावना
  • लखनऊ में बारिश से जलभराव और जाम
  • 22 जिलों में गरज-चमक की चेतावनी
  • तापमान गिरा, 8.8 मिमी बारिश दर्ज

UP Weather : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा है. सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी और तराई क्षेत्रों के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक देखने को मिली, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए मंगलवार को पूर्वी और तराई क्षेत्र के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ समेत 22 जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है. वहीं दक्षिणी जिलों जैसे सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी में भी गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है.

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 सितंबर से मानसूनी ट्रफ रेखा दोबारा उत्तर की ओर खिसकेगी और तराई में मध्यम से भारी बारिश होगी.

लखनऊ में बारिश से जलभराव और जाम

राजधानी में सोमवार को सुबह होते ही रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो दोपहर तक जारी रहा. इस बारिश के चलते शहर की कई सड़कों और मोहल्लों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. जलभराव के कारण कई इलाकों में घंटों जाम लगा रहा. खास बात ये रही कि मौसम विभाग ने छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई थी. लेकिन दिनभर बादल जमकर बरसे. बारिश रूकने के बाद भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही. इस कारण दिन के तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना रहा.

तापमान गिरा, 8.8 मिमी बारिश दर्ज

मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को भी लखनऊ में हल्की फुहारें पड़ने की संभावना है. इसके बाद उमस भरी गर्मी का दौर शुरू होगा. बुधवार से अगले तीन दिन मौसम के शुष्क रह सकता हैं. सोमवार शाम 5:30 बजे तक लखनऊ में 8.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. दिन का अधिकतम तापमान 2.7 डिगी सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 33 डिग्री सेल्सियस रहा. जबिक न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़त के साथ 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 September 2025 - 8:50 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of धीरेंद्र शास्त्री के ‘नकली मुसलमान’ वाले बयान पर मौलाना रजवी का तीखा पलटवार, कहा- हजरत आदम की संतानें असली-नकली कैसे हो सकती हैं

धीरेंद्र शास्त्री के ‘नकली मुसलमान’ वाले बयान पर मौलाना रजवी का तीखा पलटवार, कहा- हजरत आदम की संतानें असली-नकली कैसे हो सकती हैं

8 September 2025 - 5:05 PM
Photo of बरेली में मलेरिया का कहर: बच्चों से लेकर बड़ों तक 1656 मरीज, हालात चिंताजनक

बरेली में मलेरिया का कहर: बच्चों से लेकर बड़ों तक 1656 मरीज, हालात चिंताजनक

7 September 2025 - 3:44 PM
Photo of सीएम योगी ने 1510 नवचयनित अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, पारदर्शी चयन और रोजगार पर दिया जोर

सीएम योगी ने 1510 नवचयनित अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, पारदर्शी चयन और रोजगार पर दिया जोर

7 September 2025 - 2:54 PM
Photo of बहुजन समाज पार्टी में अशोक सिद्धार्थ की वापसी, मायावती ने निलंबन किया रद्द

बहुजन समाज पार्टी में अशोक सिद्धार्थ की वापसी, मायावती ने निलंबन किया रद्द

7 September 2025 - 8:53 AM
Photo of UP में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

UP में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

6 September 2025 - 6:27 PM
Photo of लखनऊ: एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

लखनऊ: एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

6 September 2025 - 3:38 PM
Photo of सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की नई सेवाओं का किया शुभारंभ, सड़क सुरक्षा और विकास पर दिया जोर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की नई सेवाओं का किया शुभारंभ, सड़क सुरक्षा और विकास पर दिया जोर

6 September 2025 - 2:50 PM
Photo of यूपी में थमा बारिश का सिलसिला, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब मिलेगी राहत

यूपी में थमा बारिश का सिलसिला, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब मिलेगी राहत

6 September 2025 - 7:55 AM
Photo of शिक्षक दिवस 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ लाख शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा और किया सम्मान

शिक्षक दिवस 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ लाख शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा और किया सम्मान

5 September 2025 - 7:07 PM
Photo of अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

5 September 2025 - 1:15 PM
Back to top button