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पंजाब सरकार द्वारा पुनर्वास और रोजगार में सहायता देने से नशा विरोधी अभियान के महत्वपूर्ण परिणाम आए सामने

Ajay Yadav23 March 2026 - 2:22 PM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार द्वारा पुनर्वास और रोजगार में सहायता देने से नशा विरोधी अभियान के महत्वपूर्ण परिणाम आए सामने

Punjab News : पंजाब नशों के खिलाफ अपनी जंग में निरंतर बदलाव का गवाह बन रहा है क्योंकि भगवंत मान सरकार के ‘युद्ध नशों विरुद्ध अभियान’ के कार्यान्वयन को अब पुनर्वास और पुनः एकीकरण तक विस्तारित कर दिया गया है. पंजाब सरकार तस्करी के नेटवर्कों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रभावित व्यक्तियों को उपचार और रोजगार के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करके उन्हें स्थिर और बेहतर जीवन की ओर वापस लाने में मदद कर रही है.

जुगराज सिंह (बदला हुआ नाम) इस बदलाव को दर्शाता है. कॉलेज के वर्षों के दौरान वह अपने साथियों के साथ नशे के प्रभाव में आ गया था, जिसने केवल स्वाद के लिए इसे चखा था लेकिन जल्द ही यह स्वाद निर्भरता में बदल गया. उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपने भविष्य पर केंद्रित है. उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूं.

जुगराज ने नई जिंदगी शुरू की

युद्ध नशों विरुद्ध के साथ दी जाने वाली पुनर्वास सेवाओं और काउंसलिंग के समर्थन से, जुगराज अपनी जिंदगी फिर से शुरू करके शिक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हुआ है.

आनंद कुमार (बदला हुआ नाम) को नशे के सीधे आर्थिक परिणाम भुगतने पड़े. नशा लेने के कारण उसकी दैनिक दिनचर्या और निर्णय लेने की क्षमता काफी कमजोर हो गई, जिससे उसका छोटा सा व्यवसाय भी समाप्त हो गया. उसने याद किया कि एक समय मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है.

आनंद का जीवन पुनर्वास से सुधरा

पुनर्वास केंद्र में उपचार और निरंतर पारिवारिक सहायता आनंद के जीवन को फिर से शुरू करने में सहायक सिद्ध हुए. पंजाब सरकार द्वारा ठीक हो रहे व्यक्तियों के लिए दिए जा रहे रोजगार के अवसरों ने उसकी वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ उसके जीवन का उद्देश्य बहाल करने में मदद की.

नशा लेने के कारण बलविंदर सिंह (बदला हुआ नाम) को लंबे समय से व्यक्तिगत घाटे का सामना करना पड़ रहा था. वह बताता है कि किसी समय वह व्यापारी था और स्थिर पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसकी नशे की लत ने धीरे-धीरे उसके स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला. उसने कहा कि शुरुआत में नशे का उपयोग करना आनंददायक लगता है, लेकिन बाद में यह सब कुछ तबाह कर देता है.

बलविंदर अब स्वास्थ्य सुधार के रास्ते पर

उपचार और पुनर्वास के बाद बलविंदर अब सेहत सुधार के रास्ते पर है, उसका स्वास्थ्य लगातार सुधर रहा है और उसने अपने भविष्य को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है.

ये वृत्तांत ‘आप’ सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं, जहां नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कार्यान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा से फिर से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास भी शामिल हैं. युद्ध नशों विरुद्ध, पुनर्वास, काउंसलिंग और रोजगार देने में सहायता प्रदान करना पीड़ितों के लिए दीर्घकालिक स्थिर रिकवरी सुनिश्चित करता है.

रोजगार से नशे की लत को रोकने में मदद

सभी मामलों में एक समान परिणाम दिखाई दे रहे हैं, नशे की लत को फिर से लगने से रोकने के लिए रोजगार प्रदान करना बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है. स्थिर नौकरी न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है बल्कि अनुशासन, गौरव और सामाजिक स्वीकृति को भी बहाल करती है. आनंद ने कहा कि काम मन को केंद्रित रखता है और यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है.

भगवंत मान सरकार ने युद्ध नशों विरुद्ध अभियान का विस्तार जारी रखा है, ये रिकवरी कहानियाँ एक गहन संरचनात्मक बदलाव को उजागर करती हैं, जहाँ व्यक्तियों को न केवल नशे से मुक्त किया जाता है बल्कि स्थिरता और उद्देश्य के साथ अपने जीवन को फिर से जीने में भी सहायता की जाती है.

ये भी पढ़ें – आप मुख्यालय पर हर्षोल्लास से मनाया गया सांसद संजय सिंह का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में ख़ुशी का माहौल

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Ajay Yadav23 March 2026 - 2:22 PM
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