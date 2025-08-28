Punjabराज्य

CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया… जानिए कैसे मिलेगी हर परिवार को तुरंत राहत

Amzad Khan28 August 2025 - 2:31 PM
3 minutes read
Punjab Flood Relief
CM भगवंत मान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए

Punjab Flood Relief : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर को तैनात करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों ने हमारे पक्ष में बड़ा जनादेश देकर हमें यह हेलीकॉप्टर दिया है और संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा के लिए यह हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा.”

आज गुरदासपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पानी से घिरे गांवों में फंसे हुए हैं, जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को तुरंत सुरक्षित निकालने के लिए राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा में लगा दिया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब से वे कार के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा.

बाढ़ राहत और बचाव सर्वोच्च प्राथमिकता

इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और विभिन्न जिलों के प्रशासन से पानी के स्तर और राहत कार्यों के बारे में पल-पल की जानकारी ले रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझती है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के दूर-दराज के इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा रही है. विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है.

मंत्री और अधिकारी बाढ़ राहत में सक्रिय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि पानी के बढ़ते स्तर से लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि इन जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार भारी बारिश के कारण उत्पन्न इस स्थिति में लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक और अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों को इन क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.

बाढ़ प्रभावितों को मुआवजे का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ के कारण लोगों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पहले ही विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विशेष गिरदावरी निष्पक्ष ढंग से की जाए ताकि लोगों को उनके नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जा सके.

भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार लोगों को मुआवजा देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान की पूरी भरपाई के लिए लोगों की फसल, पशु, घर और अन्य वस्तुओं को विशेष गिरदावरी में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निचले क्षेत्रों में जहां पानी ने तबाही मचाई है, वहां हुए नुकसान का आकलन कर लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बाढ़ के दौरान हुए एक-एक पैसे के नुकसान की भरपाई करेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan28 August 2025 - 2:31 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में पशुपालकों के लिए किए गए विलक्षण प्रयासों की केंद्र सरकार ने की सराहना

पंजाब में पशुपालकों के लिए किए गए विलक्षण प्रयासों की केंद्र सरकार ने की सराहना

28 August 2025 - 2:52 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

28 August 2025 - 12:55 PM
Photo of पंजाब में बागवानी की क्रांति…JICA के सहयोग से किसानों की आमदनी दोगुनी होने की तैयारी

पंजाब में बागवानी की क्रांति…JICA के सहयोग से किसानों की आमदनी दोगुनी होने की तैयारी

28 August 2025 - 11:57 AM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान… SC/ST वर्गों को मिलेगा शिक्षा, न्याय और बराबरी का हक

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान… SC/ST वर्गों को मिलेगा शिक्षा, न्याय और बराबरी का हक

28 August 2025 - 11:20 AM
Photo of रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट, विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट, विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

28 August 2025 - 11:11 AM
Photo of Punjab: बाढ़ की स्थिती पर रेलवे का बड़ा फैसला, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द

Punjab: बाढ़ की स्थिती पर रेलवे का बड़ा फैसला, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनें रद्द

27 August 2025 - 10:39 PM
Photo of कृषि मंत्री खुड्डियां ने की आढ़ती संघ के साथ मंत्रियों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता

कृषि मंत्री खुड्डियां ने की आढ़ती संघ के साथ मंत्रियों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता

27 August 2025 - 9:45 PM
Photo of हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

27 August 2025 - 8:51 PM
Photo of NDRF, SDRF और सेना के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य किए तेज

NDRF, SDRF और सेना के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य किए तेज

27 August 2025 - 8:17 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान का तमिलनाडु दौरा, कहा- पंजाब में भी लागू करेंगे ‘मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम’

मुख्यमंत्री भगवंत मान का तमिलनाडु दौरा, कहा- पंजाब में भी लागू करेंगे ‘मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम’

27 August 2025 - 7:38 PM
Back to top button