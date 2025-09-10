Punjab flood situation 2025 : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी है, जिससे 33 और गाँव तथा 133 और लोग प्रभावित हुए हैं और 6988 हेक्टेयर फसलों का नुकसान दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य के 22 जिलों में प्रभावित गाँवों की कुल संख्या 2097 हो गई है और प्रभावित आबादी 3,88,092 तक पहुँच गई है. राजस्व मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लुधियाना में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिससे 15 जिलों में मौतों की कुल संख्या 52 हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि पठानकोट में तीन व्यक्ति अब भी लापता हैं.

191 और लोगों का रेस्क्यू, कुल संख्या 23,206 पहुंची

राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए मुंडियां ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 191 और लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया, जिससे अब तक बचाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 23,206 हो गई है. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक 5581 लोगों को गुरदासपुर में सुरक्षित निकाला गया है, जबकि फाज़िल्का में 4254, फिरोज़पुर में 4012, अमृतसर में 3260, होशियारपुर में 1616, कपूरथला में 1428, पठानकोट में 1139, बरनाला में 738, जालंधर में 511, मानसा में 178, मोगा में 155, रूपनगर में 313 और तरन तारन ज़िले में 21 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है.



कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान समय में 119 राहत शिविर चालू हैं, जिनमें 5521 लोग रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस समय फाज़िल्का में 14 शिविरों में 2946 लोग, बरनाला में 43 शिविरों में 638 लोग, होशियारपुर में 4 शिविरों में 921 लोग, मोगा में 3 शिविरों में 155 व्यक्ति, मानसा में 1 शिविर में 15 प्रभावित, अमृतसर में 16 शिविरों में 51 व्यक्ति, फिरोज़पुर में 5 शिविरों में 202 व्यक्ति, गुरदासपुर में 13 शिविरों में 10 व्यक्ति, जालंधर में 18 शिविरों में 453 व्यक्ति, लुधियाना में 1 शिविर में 47 व्यक्ति और संगरूर में 1 शिविर में 83 प्रभावित व्यक्ति रह रहे हैं.

18 जिलों में 1.91 लाख हेक्टेयर फसल बाढ़ से प्रभावित

फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी साझा करते हुए श्री मुंडियां ने बताया कि 18 जिलों में अब तक कुल 1,91,926.45 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि यह आँकड़ा बीते कल लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर था. उन्होंने कहा कि गुरदासपुर में सबसे अधिक 40,169 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है. इसी तरह अमृतसर में 27,154 हेक्टेयर, फाज़िल्का में 19,037 हेक्टेयर, कपूरथला में 17,574 हेक्टेयर, पटियाला में 17,404 हेक्टेयर, फिरोज़पुर में 17,257 हेक्टेयर, तरन तारन में 12,828 हेक्टेयर, मानसा में 12,207 हेक्टेयर, होशियारपुर में 8322 हेक्टेयर, संगरूर में 6560 हेक्टेयर, जालंधर में 4800 हेक्टेयर, पठानकोट में 2442 हेक्टेयर, मोगा में 2240 हेक्टेयर, एस.ए.एस. नगर में 2000 हेक्टेयर, रूपनगर में 1080 हेक्टेयर, बठिंडा में 586.79 हेक्टेयर, एस.बी.एस. नगर में 188.3 हेक्टेयर और लुधियाना में 76 हेक्टेयर फसल का नुकसान दर्ज किया गया है.

पंजाब के 22 जिलों के 2097 गांव बाढ़ की चपेट में

उन्होंने बताया कि 9 सितम्बर तक 22 जिलों के कुल 2097 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रभावित गाँवों की संख्या के मामले में सबसे अधिक गाँव गुरदासपुर ज़िले में प्रभावित हुए हैं, जिनकी संख्या 329 है. इसी तरह अमृतसर में 196 गाँव, होशियारपुर में 208 गांव, कपूरथला में 145 गाँव, जालंधर में 93 गांव, लुधियाना और फाज़िल्का में 86-86 गांव और फिरोजपुर में 108 गाँव प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा संगरूर के 107 गांव, पटियाला में 133 गांव, पठानकोट में 88 गाँव और मानसा में 95 गाँव प्रभावित हुए हैं. उन्होंने आगे बताया कि बरनाला में 121, तरन तारन में 70, रूपनगर में 66, मोगा में 52, फरीदकोट में 15, बठिंडा में 21, एस.ए.एस. नगर में 15, एस.बी.एस. नगर में 28, मालेरकोटला में 12 और ज़िला श्री मुक्तसर साहिब में 23 गाँव प्रभावित हुए हैं.

पंजाब में बाढ़ से 3.88 लाख लोग प्रभावित

राजस्व मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में प्रभावित आबादी 3,88,092 तक पहुँच गई है. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक गुरदासपुर में 1,45,000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं. इसी तरह अमृतसर में 1,36,105, फिरोज़पुर में 38,614, फाज़िल्का में 25,037, एस.ए.एस. नगर में 14,000, पठानकोट में 15,503, कपूरथला में 5728, होशियारपुर में 2785, जालंधर में 1970, बरनाला में 1451 व्यक्ति, मोगा में 800, रूपनगर में 778, मानसा में 178, संगरूर में 83 और ज़िला तरन तारन में 60 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं.



कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एन.डी.आर.एफ. की 18 टीमें, एस.डी.आर.एफ. की 2 टीमें, सेना के 21 कॉलम, 2 सेक्शन और 1 इंजीनियर टास्क फोर्स तैनात है. भारतीय वायुसेना और सेना के लगभग 30 हेलीकॉप्टर बचाव कार्यों में मदद कर रहे हैं. बी.एस.एफ. की यूनिटें फिरोज़पुर क्षेत्र में बचाव कार्यों में लगी हुई हैं. इसके अलावा वर्तमान राहत कार्यों में 178 नावें शामिल हैं.

