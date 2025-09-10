Punjabराज्य

पंजाब बाढ़ राहत: भगवंत मान सरकार ने किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया

Amzad Khan10 September 2025 - 1:53 PM
2 minutes read
Punjab flood relief
भगवंत मान सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए ऐतिहासिक मुआवज़ा और राहत उपाय घोषित किए

Punjab flood relief : पंजाब में बाढ़ ने किसानों की मेहनत और ख्वाबों को डुबो दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को अकेला नहीं छोड़ा. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि हर प्रभावित किसान को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा. यह सिर्फ़ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवज़ा है.

पंजाब के किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा

मान सरकार ने यह कदम सिर्फ़ कागजों पर नहीं बल्कि किसानों के दर्द को महसूस करते हुए उठाया है. जब हरियाणा में किसानों को अधिकतम ₹15,000 प्रति एकड़, गुजरात में करीब ₹8,900 प्रति एकड़, मध्य प्रदेश में करीब ₹12,950 प्रति एकड़, और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में अधिकतर ₹5,000- ₹7,000 प्रति एकड़ तक राहत मिलती है, वहीं पंजाब के किसानों को सीधा ₹20,000 प्रति एकड़ देने का फैसला किसानों की ताक़त और मेहनत को सलाम करने जैसा है.

बाढ़ प्रभावित किसानों को 4 लाख सहायता और रेत बेचने की अनुमति

इतना ही नहीं, मान सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को ₹4 लाख की सहायता और खेतों में जमी रेत को बेचने की अनुमति भी दी है, ताकि किसानों को तुरंत नक़दी मिले और अगली बुवाई का रास्ता आसान हो सके. यह कदम साफ़ दिखाता है कि सरकार किसानों की मुश्किलें समझती है और उनके लिए हर मुमकिन राहत पहुँचाना चाहती है. आज जब पंजाब का किसान बाढ़ से तबाह खेतों और टूटे हुए घरों के बीच संघर्ष कर रहा है, तब सरकार का यह फैसला उनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. मान सरकार ने साफ़ कर दिया है कि किसान अगर डूबे तो पूरी अर्थव्यवस्था डूबेगी, इसलिए सबसे पहले किसान को संभालना ज़रूरी है. यही वजह है कि राहत की राशि को देशभर में सबसे ऊपर रखकर पंजाब को मिसाल बनाया गया है.

मान सरकार ने किसानों को भरोसा और सुरक्षा दी

यह मुआवज़ा सिर्फ़ पैसों की मदद नहीं, बल्कि किसानों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि सरकार उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानती है. संकट की इस घड़ी में यह संदेश पूरे पंजाब में गूंज रहा है कि यह सरकार किसानों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी. मान सरकार ने राहत की राशि को सबसे ऊपर रखकर साबित कर दिया है कि किसान सिर्फ़ वोटर नहीं, बल्कि पंजाब की असली ताक़त हैं. यह फैसला किसानों को संघर्ष से सहारा और भविष्य के लिए विश्वास देता है. किसान की जीत ही पंजाब की जीत है, और मान सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब के अन्नदाताओं के लिए बड़ी मांग: हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपये की राहत की अपील की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan10 September 2025 - 1:53 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

10 September 2025 - 4:07 PM
Photo of रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

10 September 2025 - 3:22 PM
Photo of पंजाब के अन्नदाताओं के लिए बड़ी मांग: हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपये की राहत की अपील की

पंजाब के अन्नदाताओं के लिए बड़ी मांग: हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपये की राहत की अपील की

10 September 2025 - 1:13 PM
Photo of पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

10 September 2025 - 12:41 PM
Photo of पंजाब में बड़ी क्रांति…447 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू, प्रदूषण घटेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी

पंजाब में बड़ी क्रांति…447 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू, प्रदूषण घटेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी

10 September 2025 - 11:42 AM
Photo of फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

10 September 2025 - 10:31 AM
Photo of पंजाब बाढ़: 23,015 लोग सुरक्षित, 123 राहत शिविरों में हजारों फंसे – जानिए पूरी स्थिति

पंजाब बाढ़: 23,015 लोग सुरक्षित, 123 राहत शिविरों में हजारों फंसे – जानिए पूरी स्थिति

9 September 2025 - 7:01 PM
Photo of सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

9 September 2025 - 6:37 PM
Photo of Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

9 September 2025 - 4:49 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

9 September 2025 - 4:14 PM
Back to top button