Punjab flood relief : पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत को भयानक बाढ़ से प्रभावित पंजाब के लिए पर्याप्त नहीं बताया. उनका कहना है कि कम से कम 20,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत तुरंत दी जानी चाहिए और 60,000 करोड़ रुपये के रोके हुए फंड भी जारी किए जाएँ.

मुंडियां ने 1600 करोड़ राहत को नाकाफी बताया

मुंडियां ने कहा कि पंजाब ने कुल 80,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केवल 1600 करोड़ रुपये की घोषणा करना किसानों और आम जनता के साथ मजाक है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राशि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत और पुनर्वास कार्य संभव नहीं हैं. राजस्व मंत्री ने केंद्र सरकार से तुरंत बड़े पैमाने पर राहत जारी करने का आग्रह किया. उनका कहना है कि इससे प्रभावित किसानों, गरीब परिवारों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद मिलेगी. मुंडियां ने स्पष्ट किया कि पंजाब के अन्नदाता और आम लोग इतनी कम राशि से संतुष्ट नहीं होंगे.

मुंडियां ने केंद्र से तुरंत बड़ी राहत की मांग की

उन्होंने कहा कि केंद्र को अंतरिम 20,000 करोड़ रुपये और रोके गए 60,000 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करनी चाहिए ताकि प्रदेश में राहत और पुनर्वास का काम तेजी से चल सके. पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत सिर्फ शुरुआत है. वास्तविक मदद के लिए केंद्र सरकार को तुरंत पर्याप्त और बड़ा राहत पैकेज देना होगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप