Punjabराज्य

पंजाब के अन्नदाताओं के लिए बड़ी मांग: हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपये की राहत की अपील की

Amzad Khan10 September 2025 - 1:13 PM
1 minute read
Punjab flood relief
हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए तुरंत बड़ी राहत की मांग की

Punjab flood relief : पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत को भयानक बाढ़ से प्रभावित पंजाब के लिए पर्याप्त नहीं बताया. उनका कहना है कि कम से कम 20,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत तुरंत दी जानी चाहिए और 60,000 करोड़ रुपये के रोके हुए फंड भी जारी किए जाएँ.

मुंडियां ने 1600 करोड़ राहत को नाकाफी बताया

मुंडियां ने कहा कि पंजाब ने कुल 80,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केवल 1600 करोड़ रुपये की घोषणा करना किसानों और आम जनता के साथ मजाक है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राशि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत और पुनर्वास कार्य संभव नहीं हैं. राजस्व मंत्री ने केंद्र सरकार से तुरंत बड़े पैमाने पर राहत जारी करने का आग्रह किया. उनका कहना है कि इससे प्रभावित किसानों, गरीब परिवारों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद मिलेगी. मुंडियां ने स्पष्ट किया कि पंजाब के अन्नदाता और आम लोग इतनी कम राशि से संतुष्ट नहीं होंगे.

मुंडियां ने केंद्र से तुरंत बड़ी राहत की मांग की

उन्होंने कहा कि केंद्र को अंतरिम 20,000 करोड़ रुपये और रोके गए 60,000 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करनी चाहिए ताकि प्रदेश में राहत और पुनर्वास का काम तेजी से चल सके. पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत सिर्फ शुरुआत है. वास्तविक मदद के लिए केंद्र सरकार को तुरंत पर्याप्त और बड़ा राहत पैकेज देना होगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan10 September 2025 - 1:13 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

सोशल मीडिया पर भिड़े जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान, किसानों को लेकर जमकर हुआ आरोप-प्रत्यारोप

10 September 2025 - 4:07 PM
Photo of रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

10 September 2025 - 3:22 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: भगवंत मान सरकार ने किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया

पंजाब बाढ़ राहत: भगवंत मान सरकार ने किसानों को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया

10 September 2025 - 1:53 PM
Photo of पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

10 September 2025 - 12:41 PM
Photo of पंजाब में बड़ी क्रांति…447 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू, प्रदूषण घटेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी

पंजाब में बड़ी क्रांति…447 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू, प्रदूषण घटेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी

10 September 2025 - 11:42 AM
Photo of फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

फरीदकोट में बड़ी कार्रवाई: 12.1 किलो हेरोइन बरामद, पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टल बेनकाब

10 September 2025 - 10:31 AM
Photo of पंजाब बाढ़: 23,015 लोग सुरक्षित, 123 राहत शिविरों में हजारों फंसे – जानिए पूरी स्थिति

पंजाब बाढ़: 23,015 लोग सुरक्षित, 123 राहत शिविरों में हजारों फंसे – जानिए पूरी स्थिति

9 September 2025 - 7:01 PM
Photo of सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

9 September 2025 - 6:37 PM
Photo of Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

9 September 2025 - 4:49 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

9 September 2025 - 4:14 PM
Back to top button