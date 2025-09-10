Punjabराज्य

पंजाब में ऊर्जा दक्षता का नया दौर: उद्योग और MSME के लिए निवेश अवसरों पर आधारित एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन

Amzad Khan10 September 2025 - 12:41 PM
2 minutes read
Punjab energy efficiency
PEDA की कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा दक्षता और MSME निवेश अवसरों पर चर्चा

Punjab energy efficiency : पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने आज पंजाब के उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसरों की खोज को लेकर ‘‘ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाजार’’ विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. इस कार्यक्रम के दौरान उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, मनोनीत उपभोक्ताओं, एम.एस.एम.ई. और उपकरण निर्माताओं सहित प्रमुख भागीदारों द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया.

उद्योगों और MSME में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा

यहां किसान भवन में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पेडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) श्रीमती नीलिमा ने राज्य के उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में ऊर्जा दक्षता और नई तथा नवीनताकारी ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में निवेश की संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जिससे राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा सकता है.

साथ ही, उन्होंने उद्योग, परिवहन, भवन और कृषि क्षेत्र की गतिशीलता पर भी बल दिया, जो नए अवसर पैदा कर रहे हैं. उन्होंने उद्योगों और एम.एस.एम.ई. में ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को लागू करने के लिए परियोजना लागू करने वालों और फंडिंग एजेंसियों के बीच संचार और ज्ञान की खाई को पाटने की आवश्यकता पर रौशनी डाली.

MSME में ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर

राज्यव्यापी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में आर्थिक विकास और वित्तीय सहायता को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में उद्योगों और एम.एस.एम.ई. की भूमिका को उजागर करते हुए श्रीमती नीलिमा ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में राज्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर ऊर्जा परिवर्तन में देश का नेतृत्व किया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को और अधिक बाज़ारोन्मुख बनाना है. कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्योगों और एम.एस.एम.ई. भागीदारों द्वारा बड़े स्तर पर अपनाए जाने योग्य सफल ऊर्जा दक्ष परियोजनाएँ भी प्रस्तुत की गईं.

BEE ने उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता योजनाओं पर जानकारी

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (बी.ई.ई.) के निदेशक श्री श्याम सुंदर ने ऊर्जा दक्षता के महत्व पर बल दिया और बी.ई.ई. द्वारा उद्योगों के लिए प्रस्तुत की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें ए.डी.ई.ई.टी.आई.ई. (उद्योगों और संस्थानों में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को लागू करने संबंधी सहायता) योजना पर विशेष ध्यान दिया गया. इस कॉन्फ्रेंस में पेडा के वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योगों, एम.एस.एम.ई., वित्तीय संस्थाओं/बैंकों, एस.आई.डी.बी.आई., यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक और उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

यह भी पढ़ें : पंजाब में बड़ी क्रांति…447 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू, प्रदूषण घटेगा और ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी

