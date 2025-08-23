Punjab

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर जताया शोक

Ajay Yadav23 August 2025 - 3:20 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जसविन्दर भल्ला के निधन पर जताया शोक

  • स्पीकर संधवां ने भल्ला के निधन पर गहरा शोक जताया
  • भल्ला ने कॉमेडी से समाज पर सकारात्मक असर डाला
  • खेती के क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय रहा
  • संधवां ने चंडीगढ़ में ली गई तस्वीर साझा की
  • दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई

Punjab News : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार जसविन्दर भल्ला के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. संधवां ने जसविन्दर भल्ला, बाल मुकन्द शर्मा, पत्नी गुरप्रीत कौर संधवां और बेटी सौंफीया कुलरीत कौर के साथ चंडीगढ़ में उनके घर, खिंची हुई एक तस्वीर सांझा की.

कला और खेती दोनों क्षेत्रों में अहम योगदान दिया

उन्होंने कहा, अपनी कला के द्वारा हँसी बिखेरने वाले महान हास्य कलाकार जसविन्दर भल्ला हमेशा के लिए ख़ामोश हो गए हैं. जसविन्दर भल्ला ने न सिर्फ कॉमेडी के द्वारा लोगों को हसाया और सामाजिक बुराईयों को खत्म करने के लिए कटाक्ष किये बल्कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, लुधियाना के द्वारा खेती पेशे की खुशहाली में भी योगदान डाला. वह हमेशा हमारे और अपने प्रशंसकों के दिलों में रहेंगे. हम उनकी कला के लिए हमेशा आभारी रहेंगे.

स्पीकर संधवां ने कहा कि भल्ला के निधन की ख़बर सुन कर उनको बहुत दुख हुआ है और उन्होंने परमात्मा के आगे अरदास की कि दिवंगत आत्मा को शान्ति दे और इस दुख की घड़ी में परिवार को ईश्वरीय आदेश मानने का हौंसला प्रदान करें.

